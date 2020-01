Planifican un operativo de saturación en barrios conflictivos de Rosario

Una mesa operativa conducida por un comandante de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe determinó que los 2.900 efectivos de las distintas fuerzas federales comiencen a realizar “patrullajes y tareas de saturación” en Rosario y otras ciudades de esta provincia, en el marco de operativos de prevención de ilícitos, informaron hoy fuentes oficiales.



Los miembros de las fuerzas de seguridad federales -que en su mayoría ya están en Rosario- realizarán tareas operativas en las calles luego de que se registraran 17 homicidios en los primeros 14 días del año, la mayoría vinculados al crimen organizado.



“Eso nos va a permitir racionalizar el empleo de la Policía de la provincia de Santa Fe, que está limitada en número, y hacer un uso más focalizado en función de los problemas criminales que vayan surgiendo”, dijo a Télam el secretario de Seguridad provincial, Germán Montenegro.



De acuerdo al detalle comunicado por la cartera de Seguridad, estarán operativos 2.200 efectivos de Gendarmería y unos 700 de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.



Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación dijeron a Télam que “se va a trabajar en la distribución” del personal de fuerzas federales “en base a necesidades y operativos”.



“De envío (de nuevo personal) aún no hay definiciones”, agregó la fuente, aunque no lo descartó en caso de que las necesidades lo requiriesen.



Por su parte, Montenegro explicó que la mesa operativa ya está constituida y la integran las distintas fuerzas federales bajo la conducción del comandante de Gendarmería, Ramón Galván, y representantes de la cartera de Seguridad santafesina.



“Vamos a planificar en esa mesa objetivos y lugares para hacer patrullajes y saturación”, añadió el funcionario, y dijo que va a “empelar sobre todo a Gendarmería en operativos de esas características”.



El personal de las fuerzas de seguridad se desplegará en los barrios más “calientes” de Rosario pero su presencia no será estática, sino que estará subordinada a las necesidades que fije periódicamente la mesa operativa en base a “un mapeo criminal”, dijo Montenegro.



El secretario sostuvo que “en esa mesa se planifica y se coordina todo, se hace mapeo y se planifican las operaciones”.



A la vez, agregó que “si en alguna circunstancia particular se hace una intervención de gran envergadura, como muchos allanamientos, también se coordinará con fuerzas federales”.



También hoy se puso en marcha la primera Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad con la participación de los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; y Pérez, Pablo Corsalini.



Allí, el ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, intentó desdramatizar la situación de violencia en Rosario al asegurar que “no es Sinaloa”, por el estado mexicano con fuerte presencia del narcotráfico.



“Acá todo el mundo está en la calle. No veo una ciudad consternada”, afirmó el ministro, para agregar que “la vida social de Rosario es muy prolífica. Esto no es Sinaloa”.



En esa línea señaló que “acá hay muchos problemas por desórdenes ciudadanos muy importantes” y “hay delitos duro en la periferia para abastecer de droga al centro, y están las estructuras financieras que pareciera que no formaran parte pero son una pata fundamental del problema”.