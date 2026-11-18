Con el objetivo de anticiparse a posibles inconvenientes operativos y evitar interrupciones en la prestación del servicio, Obras Sanitarias (OS) ejecuta un plan de tareas preventivas en la Planta del Cerrillo Barboza. Las acciones buscan resguardar la infraestructura colectora y garantizar un funcionamiento continuo ante contingencias que puedan alterar el sistema.

El gerente general de Obras Sanitarias, Carlos Orrego, remarcó que la planificación anticipada resulta fundamental para sostener la eficiencia, cuidar los activos y asegurar la continuidad del servicio para los sanjuaninos.

En relación a las labores en marcha, Carlos Orrego sostuvo: “Entre los trabajos realizados, se encuentra la instalación de un bypass, que permite facilitar la circulación del líquido mientras se desarrollan las tareas, junto con otras medidas operativas para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. La prevención es fundamental para cuidar nuestra infraestructura, mejorar la capacidad de respuesta y reducir posibles complicaciones. En Obras Sanitarias seguimos trabajando, planificando y anticipándonos para brindar un servicio seguro y eficiente a todos los sanjuaninos”.

Medidas de prevención ante la contingencia climática

Las labores que se realizan en la Planta del Cerrillo Barboza —predio destinado al tratamiento de residuos cloacales— cobran significación ante los pronósticos de inclemencias climáticas en la zona. Frente a la posibilidad de emergencias por lluvias intensas y deshielos, el personal activó protocolos precautorios específicos.

Estos eventos meteorológicos pueden generar crecientes de agua que ingresan a la red cloacal mediante alcantarillas, aumentando el volumen de efluentes que llegan a la planta. Ante este fenómeno, se implementaron soluciones operativas para absorber el flujo excedente y mantener la operatividad sin comprometer el tratamiento.

Detalles de la obra y canal de descompresión

Para explicar la logística de las obras en ejecución, el jefe del departamento de producción de Obras Sanitarias, ingeniero Sebastián Bringas, brindó especificaciones sobre la construcción del canal de desvío en el acceso al predio.

Al detallar la función de esta obra, Sebastián Bringas puntualizó: “A raíz de la inclemencia climática que se está pronosticando, como medida preventiva se está haciendo la construcción de un bypass en el ingreso de la planta para poder cuidar la integridad de la misma. O sea, una vez que estos líquidos aumenten en su volumen para cuidar la integridad de la planta, la intención es que tengamos la opción de poder descomprimir por este canal de bypass que estamos construyendo actualmente”.

En cuanto al despliegue de maquinaria, el ingeniero Bringas describió: “Se han contratado máquinas de gran envergadura para poder hacer el talud. Vendría a ser como si fuera un canal que capta los líquidos que la estación elevadora no pueda elevar e ingresar a la planta y estos líquidos van a ir dirigidos por lo que vendría a ser el bypass y captados para que sean tratados de una manera controlada”.

Protección de la infraestructura y resguardo del servicio

Los trabajos que se están haciendo en la planta garantizan que los efluentes excedentes a la capacidad de la estación elevadora sean encauzados hacia el bypass. De esta forma, Obras Sanitarias logra descomprimir el ingreso a la planta, protege la integridad de sus equipos y asegura un tratamiento controlado del líquido recibido, ratificando la prevención y la calidad del servicio en beneficio de la comunidad.