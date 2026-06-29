San Juan volvió a renovar su compromiso con la convivencia, el diálogo y el respeto a través de la plantación del tradicional Olivo de la Paz, una ceremonia que reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes de distintos credos en un acto simbólico que busca fortalecer los valores de la paz y la construcción colectiva.

La actividad contó con la participación de representantes del Gobierno de San Juan, la Municipalidad de Capital, la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz y comunidades religiosas de la provincia. Durante el encuentro se realizó una oración por la paz mundial, dando continuidad a la tradición impulsada por el papa Francisco cuando era obispo en el año 2000.

El olivo representa la armonía, la esperanza, la reconciliación y la unidad entre los pueblos. Además, simboliza el arraigo y la resiliencia. Como parte de la ceremonia, las autoridades descubrieron una placa conmemorativa que recuerda la plantación del árbol.

Autoridades provinciales, municipales y representantes de distintos credos participaron de la plantación.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó el significado del acto y señaló que "este pequeño acto tiene un gran significado porque representa la paz". En ese sentido, remarcó que construir una convivencia con mayor tolerancia y empatía es una responsabilidad que debe proyectarse hacia las futuras generaciones.

Por su parte, la intendentE de Capital, Susana Laciar, recordó que esta es la tercera edición consecutiva de la actividad y sostuvo que el olivo "representa paz, producción, trabajo y encuentro". Además, afirmó que la paz es una construcción cotidiana que requiere diálogo y la búsqueda permanente de puntos en común.

En la misma línea, el director de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, Adrián Alonso, expresó que el árbol refleja el deseo de construir un mundo mejor y destacó que la paz se fortalece con acciones concretas desarrolladas día a día.

La ceremonia también contó con la participación de referentes de las comunidades religiosas. Alfredo Marún, de la Sociedad Libanesa de San Juan, y Leonardo Siere, de la Sociedad Israelita de San Juan, coincidieron en la importancia de mantener la unidad frente a la intolerancia y reafirmaron el compromiso de trabajar por una convivencia basada en el respeto mutuo.

Con esta nueva plantación del Olivo de la Paz, organismos públicos, el municipio y organizaciones de la sociedad civil volvieron a compartir un espacio de encuentro para promover el diálogo, la cooperación y los valores que contribuyen a una convivencia pacífica en la provincia.