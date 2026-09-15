Platense recibirá este martes a Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores 2026, con la obligación de revertir la serie. El equipo dirigido por Martín Palermo perdió 2-0 en el partido de ida disputado en el Maracaná.

El conjunto argentino necesita ganar por dos goles para igualar el resultado global y, en principio, llevar la definición a los penales. Una victoria por una diferencia mayor le permitirá avanzar directamente a las semifinales del certamen continental.

El golpe sufrido en Brasil

Platense había mostrado una postura competitiva durante buena parte del encuentro de ida, pero Fluminense consiguió marcar una diferencia en apenas diez minutos. Nonato abrió el marcador a los 21 minutos y luego Hulk apareció para ampliar la ventaja del conjunto brasileño.

El Calamar intentó reaccionar en el segundo tiempo y tuvo algunas aproximaciones, aunque no logró descontar. El resultado dejó al equipo de Palermo obligado a buscar una remontada en su casa para continuar con vida en la Libertadores.

Cuándo y dónde verlo

El encuentro entre Platense y Fluminense se disputará este martes 15 de septiembre desde las 18:45. El partido podrá verse por ESPN en Disney+ Plan Premium.

La serie tendrá así su capítulo definitivo, con Platense obligado a salir en busca del resultado desde el comienzo. Fluminense, en cambio, llega con la ventaja conseguida en el Maracaná y buscará sostenerla para meterse entre los cuatro mejores de América.