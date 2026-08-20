Platense escribió otra página histórica en su primera participación en la Copa Libertadores. El Calamar empató 0-0 ante Coquimbo Unido en Chile y se impuso 7-6 en una dramática definición por penales para meterse entre los ocho mejores equipos del continente.

La serie había quedado completamente abierta después del empate 1-1 en el encuentro de ida disputado en Vicente López. En la revancha, jugada en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ninguno logró romper el cero durante los 90 minutos y la clasificación tuvo que resolverse desde los doce pasos.

Allí apareció la figura de Juan Pablo Cozzani. El arquero de Platense fue determinante en una extensa tanda que terminó 7-6 a favor del conjunto argentino y desató el festejo de todo el plantel en territorio chileno.

El triunfo adquiere una dimensión todavía mayor por tratarse del debut internacional del Calamar. Platense había conseguido avanzar a los octavos de final después de finalizar segundo en el Grupo E con 10 puntos y ahora extendió su campaña histórica hasta los cuartos de final.

La próxima parada será ante Fluminense. El conjunto brasileño consiguió previamente su clasificación al eliminar por penales a Independiente Rivadavia de Mendoza y aguardaba al ganador de la llave entre Platense y Coquimbo Unido.

Así, Platense continúa haciendo historia en la Copa Libertadores y se metió entre los ocho mejores del torneo después de sobrevivir a una definición cargada de tensión en Chile.