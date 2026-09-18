Platense recibió una dura sanción por los incidentes ocurridos luego del partido frente a Fluminense por la Copa Libertadores. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) determinó que el conjunto de Vicente López deberá disputar sus próximos dos encuentros como local a puertas cerradas.

El castigo tendrá impacto directo en el Torneo Clausura. El primer compromiso sin público será el próximo lunes frente a Newell’s, por la fecha 10, mientras que el segundo alcanzará nada menos que al clásico ante Argentinos Juniors.

La medida fue adoptada por Aprevide, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, después de analizar los hechos registrados el pasado martes en el estadio Ciudad de Vicente López.

Desde Platense comunicaron que la dirigencia ya trabaja para intentar reducir el alcance de la sanción mediante la presentación de recursos administrativos y pruebas ante las autoridades correspondientes.

Qué pasó entre Platense y Fluminense

Los incidentes se produjeron después del triunfo 2-1 de Platense sobre Fluminense por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pese a la victoria, el Calamar quedó eliminado por un resultado global de 3-2.

Una vez terminado el partido, integrantes de la barra de Platense ingresaron al campo de juego y se dirigieron hacia el sector donde se encontraban los simpatizantes del conjunto brasileño. Hubo amenazas y lanzamiento de objetos con el alambrado de por medio, mientras que un grupo de hinchas locales se llevó una bandera perteneciente a la parcialidad visitante.

Un día después, Platense repudió públicamente los episodios y anunció que su Departamento de Seguridad realizaría una investigación interna para identificar a los involucrados y adoptar las medidas correspondientes.

Ahora, mientras busca reducir la sanción, el Calamar se prepara para afrontar al menos dos compromisos importantes del campeonato sin el acompañamiento de sus hinchas.