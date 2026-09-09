Platense cayó 2-0 ante Fluminense este martes en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. De esta manera, el conjunto dirigido por Martín Palermo quedó obligado a remontar la serie como local para seguir haciendo historia en el certamen continental.

El conjunto brasileño consiguió sacar rápidamente una diferencia importante. Nonato abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo y Hulk amplió la ventaja diez minutos más tarde para establecer el 2-0.

Fluminense tuvo mayor control de la pelota durante buena parte de la primera etapa y aprovechó sus oportunidades para golpear a un Platense que intentó mantenerse competitivo en uno de los escenarios más exigentes del continente.

El Calamar llegó a esta instancia después de protagonizar una histórica campaña en su primera participación en la Copa Libertadores. En los octavos de final eliminó a Coquimbo Unido luego de empatar ambos encuentros y quedarse con la clasificación por 7-6 en los penales.

Cuándo se juega la revancha

La clasificación a las semifinales se definirá el próximo martes 15 de septiembre, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López.

Platense necesitará ganar por al menos dos goles para llevar la definición a los penales. Si se impone por tres o más tantos avanzará directamente a las semifinales, mientras que cualquier empate o victoria de Fluminense clasificará al conjunto brasileño.

El equipo de Palermo buscará apoyarse en su gente para intentar una nueva hazaña y continuar con una campaña que ya quedó marcada como histórica para el club.