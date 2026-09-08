Platense afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su historia cuando visite a Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro comenzará a las 19, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y Andrés Cunha en el VAR.

El Calamar atraviesa un momento histórico en su primera participación en la Libertadores. Tras superar la fase de grupos como segundo de su zona, por detrás de Corinthians y por delante de Peñarol e Independiente Santa Fe, logró meterse entre los ocho mejores del continente.

En octavos de final eliminó a Coquimbo Unido. Luego de empatar 1-1 en la ida y 0-0 en la revancha, el equipo argentino se impuso 7-6 en los penales, con el arquero Juan Pablo Cozzani como una de las figuras de la clasificación.

El desafío frente al campeón de 2023

Del otro lado estará Fluminense, un rival de enorme experiencia internacional y campeón de la Libertadores en 2023. El conjunto brasileño también debió sufrir para llegar a esta instancia: empató 0-0 como local ante Independiente Rivadavia y volvió a igualar 1-1 en Mendoza, antes de imponerse 5-4 en los penales.

El equipo dirigido por Marcão llega además con un envión tras vencer 1-0 a Vasco da Gama en el clásico carioca, resultado que le permitió cortar una racha de siete partidos sin triunfos ante su rival y ubicarse cuarto en el Brasileirao.

El antecedente estadístico también favorece al conjunto brasileño: Fluminense nunca perdió como local en cuartos de final de la Libertadores, con tres triunfos y tres empates. Platense, sin embargo, buscará romper esa marca y conseguir una ventaja para la revancha.

Palermo, ante otro capítulo de su historia

Martín Palermo también tendrá un condimento especial en el encuentro. El entrenador de Platense ya disputó cuartos de final de la Libertadores como técnico y, como futbolista, enfrentó a Fluminense en las semifinales de 2008 con la camiseta de Boca.

Ahora volverá a encontrarse con el conjunto brasileño, pero desde el banco del Calamar y en una campaña que ya representa la mejor participación internacional de la historia del club.

Hora y TV

Fluminense vs. Platense se jugará este martes 8 de septiembre desde las 19, hora argentina, en el Maracaná.

El partido podrá verse en Argentina por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. Telefe comenzará su transmisión desde las 18.45.

La revancha se disputará la próxima semana y definirá al equipo que avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores.