Platero tras el incendio: “Tenemos que lamentar un montón de pérdidas”

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó a DIARIO HUARPE que al menos siete viviendas sufrieron pérdidas totales como consecuencia de los incendios registrados este jueves el asentamiento San Cayetano en Alto de Sierra, Santa Lucía. Además, hubo casas afectadas parcialmente y familias que perdieron animales durante el avance de las llamas.

El funcionario recorrió las zonas alcanzadas por el fuego y explicó que los daños se concentraron principalmente en dos sectores: inmediaciones de calle Buenaventura Luna, entre 25 de Mayo y Libertador, y el asentamiento San Cayetano. Según el relevamiento preliminar, cinco casas quedaron completamente destruidas en este último sector y otras dos tuvieron pérdidas totales en la zona ubicada enfrente.

“Tenemos que lamentar un montón de pérdidas de viviendas, algunas viviendas por completo en dos sectores”, expresó Platero mientras recorría el lugar.

A esas pérdidas se suman otras propiedades que fueron alcanzadas parcialmente por las llamas. El ministro señaló que en una de las viviendas cercanas el fuego afectó parte de la estructura y también provocó la muerte de animales.

“Acá la gente ha perdido todos los animales. Enfrente han perdido los chanchos, han perdido dos casas completas y en el asentamiento hay cinco casas con pérdidas totales”, detalló.

El incendio quedó controlado, pero persiste el riesgo

Platero aseguró que los principales focos se encontraban controlados, aunque remarcó que el trabajo continuaba debido al riesgo que representan las brasas y los restos de árboles o estructuras todavía calientes ante la posibilidad de nuevas ráfagas de viento Zonda.

“Está controlado, pero si vos empezás a mirar una chispa, ahí nomás comienza a arder”, explicó el funcionario. Durante la recorrida, incluso advirtió que algunos sectores, como un gallinero, habían comenzado a prenderse nuevamente y tuvieron que ser sofocados.

Por este motivo, los equipos realizaban un repaso en toda la zona para apagar troncos, postes y otros elementos que continuaban con temperatura y podían generar nuevos focos.

En el operativo participaron Bomberos de la Provincia, Defensa Civil, personal de la Municipalidad de Santa Lucía y los propios vecinos, quienes desde los primeros minutos colaboraron para combatir las llamas y proteger las viviendas.

“Entre los vecinos, Bomberos de la Provincia, Defensa Civil y el municipio de Santa Lucía hemos podido más o menos mantener” la situación, sostuvo Platero.

El ministro también pidió extremar las precauciones durante jornadas de viento Zonda y evitar cualquier tipo de quema de pasturas o residuos. “La gente no toma conciencia de prender fuego en pasturas habiendo viento Zonda y eso es muy triste”, afirmó.

Por el momento, las cifras corresponden a un relevamiento preliminar. Platero adelantó que se realizará una evaluación más completa para determinar el número definitivo de familias damnificadas y el alcance de los daños provocados por los incendios.