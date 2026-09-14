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Play Cinema lanza una promoción con premios en sus combos

Desde este lunes 14 de septiembre, quienes compren sus combos favoritos en Play Cinema podrán participar de una divertida acción promocional y descubrir, raspando, qué premio les tocó.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora

Play Cinema presenta “Comprá, raspá y ganá”, una nueva propuesta que invita a sus clientes a disfrutar de sus combos favoritos y, al mismo tiempo, llevarse un regalo sorpresa.

A partir de este lunes 14 de septiembre, con la compra de los Combos Lata, Súper, Star o Big Play, los clientes recibirán una raspadita para probar su suerte. La propuesta busca sumar un momento de juego y sorpresa a la experiencia de ir al cine: cada raspadita tiene un premio oculto.

La promoción cuenta con premios aportados por reconocidas marcas y por Play Cinema, entre ellos productos de Hebilla Hnos (Arcor), Coca-Cola, Simplot y Snack, además de merchandising exclusivo de Play Cinema.

Entre los premios se incluyen  Bandejas de nachos, bebidas Coca-Cola, Conos de papas, posters de películas, Pochoclos, Turrones Arcor, Rocklets, Obleas Bon o Bon, Minitortas Águila, Saladix, entre otros. En total, la acción contempla 1000 premios, distribuidos entre las distintas categorías.

Cine, juego y premios

Con esta iniciativa, Play Cinema busca fidelizar a sus clientes, seguir generando propuestas que amplíen la experiencia cinematográfica y creen nuevos momentos de interacción con sus espectadores.

“Comprá, raspá y ganá” estará vigente desde el 14 de septiembre de 2026 y hasta agotar el stock de 1.000 raspaditas.Vigencia de canje: 30/11/2026.

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