Play Cinema lanza una promoción con premios en sus combos

Play Cinema presenta “Comprá, raspá y ganá”, una nueva propuesta que invita a sus clientes a disfrutar de sus combos favoritos y, al mismo tiempo, llevarse un regalo sorpresa.



A partir de este lunes 14 de septiembre, con la compra de los Combos Lata, Súper, Star o Big Play, los clientes recibirán una raspadita para probar su suerte. La propuesta busca sumar un momento de juego y sorpresa a la experiencia de ir al cine: cada raspadita tiene un premio oculto.



La promoción cuenta con premios aportados por reconocidas marcas y por Play Cinema, entre ellos productos de Hebilla Hnos (Arcor), Coca-Cola, Simplot y Snack, además de merchandising exclusivo de Play Cinema.

Entre los premios se incluyen Bandejas de nachos, bebidas Coca-Cola, Conos de papas, posters de películas, Pochoclos, Turrones Arcor, Rocklets, Obleas Bon o Bon, Minitortas Águila, Saladix, entre otros. En total, la acción contempla 1000 premios, distribuidos entre las distintas categorías.

Cine, juego y premios

Con esta iniciativa, Play Cinema busca fidelizar a sus clientes, seguir generando propuestas que amplíen la experiencia cinematográfica y creen nuevos momentos de interacción con sus espectadores.



“Comprá, raspá y ganá” estará vigente desde el 14 de septiembre de 2026 y hasta agotar el stock de 1.000 raspaditas.Vigencia de canje: 30/11/2026.