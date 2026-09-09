Después de varios años marcados por la escasez hídrica, el escenario podría cambiar durante el próximo verano. Las proyecciones anticipan una temporada con abundantes lluvias que permitirían recuperar los niveles de los embalses y devolver el agua a sectores que durante mucho tiempo permanecieron secos.

Según explicó Eduardo Cerimedo, subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, a HUARPE TV, algunas de las antiguas playas de los clubes ubicados en las costas de los diques podrían volver a tener agua.

“Las viejas playas de los viejos clubes que no tenían agua van a tener agua”, aseguró durante una entrevista en el programa Te Lo Tengo Que Decir.

Entre los lugares mencionados aparecen Club Vela y Remo, el Camping de la UNSJ, Del Bono Beach y Palmar del Lago, entre otros sectores que podrían recuperar protagonismo durante la temporada.

Costa Magna, una playa que podría volver

Uno de los casos más llamativos es el de Costa Magna, en el dique de Ullum. Se trata de un sector que quedó abandonado hace más de 20 años y que fue históricamente reconocido por sus playas de arena.

El aumento del nivel del agua podría permitir que este lugar vuelva a tener una costa aprovechable durante el verano.

“Creo que fue el más lindo de la historia del dique de Ullum siempre porque era arena y va a haber agua”, sostuvo Cerimedo al referirse a la posibilidad de recuperar este espacio.

El escenario dependerá de cuánto aumente finalmente el nivel de los embalses y de las condiciones que se presenten durante los próximos meses.

Más espacios para disfrutar, con seguridad

En paralelo, el nivel del embalse también obligará a modificar la ubicación del embarcadero de Ullum. El funcionario explicó que la zona de embarque irá adaptándose a medida que avance el agua y que, si el nivel alcanza determinados límites, el espacio disponible deberá reducirse.

La recuperación de todas las costas también plantea un desafío: garantizar que los nuevos sectores habilitados sean seguros.

Los clubes que quieran utilizar estos espacios deberán delimitar las zonas habilitadas y contar con las medidas de seguridad correspondientes. La premisa será ampliar las posibilidades de disfrute sin descuidar la prevención.

Una temporada que comenzará antes

La temporada de playas también se prepara para comenzar antes de lo habitual. El motivo es la realización del Ironman, previsto para el 30 de octubre y el 1 de noviembre, que obligará a realizar con anticipación simulaciones y prácticas de rescate.

Los guardavidas podrían incorporarse desde octubre y también se reforzarán los entrenamientos junto a Bomberos, especialmente para intervenciones en sectores de río.

Así, mientras el agua podría devolverle vida a antiguas playas de San Juan, el desafío será acompañar ese cambio con infraestructura, prevención y un operativo preparado para recibir a quienes elijan los diques como destino durante el verano.