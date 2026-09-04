En medio de un escenario con grandes expectativas, la empresa realizó una nueva edición de su clásico evento digital State of Play. La transmisión sirvió para confirmar los próximos juegos que llegarán a PlayStation durante la segunda mitad de este año y también a lo largo del calendario de 2027.

Los grandes lanzamientos confirmados

Uno de los puntos más altos de la jornada fue la presentación del tráiler oficial de lanzamiento de Marvel’s Wolverine. El título desarrollado por Insomniac se perfila como una de las propuestas más pesadas de la actual temporada. Además, se anunció que Ghost of Yōtei sumará un novedoso modo roguelike desde el 1 de octubre, el cual permitirá utilizar a Jin Sakai.

El universo de Final Fantasy tuvo un enorme protagonismo durante toda la conferencia. Square Enix confirmó que el esperado cierre del proyecto Final Fantasy VII Revelation llegará a las tiendas el 8 de abril de 2027. También se habilitó hoy mismo una demo jugable del primer capítulo del nuevo Final Fantasy Resonance.

Acción, terror y automovilismo

La acción en primera persona pisó fuerte con el avance de Metro 2039, que fijó su estreno oficial para el 4 de febrero de 2027. El juego contará con un modo rendimiento que garantizará 60 cuadros por segundo constantes en la actual generación. A su vez, Capcom reveló un imponente tráiler de la expansión Monster Hunter Wilds Ascendance.

El terror narrativo regresó a la escena con el primer vistazo profundo a Until Dawn 2. Esta secuela promete llevar el género a un nuevo nivel, con un complejo sistema donde las decisiones del jugador tendrán un impacto directo en el destino de los personajes. Por su parte, el simulador Gran Turismo 7 anticipó la llegada de su robusta actualización Spec IV.

Nuevas franquicias y sorpresas

Konami aprovechó la vidriera internacional para mostrar avances de sus proyectos en desarrollo, destacándose Rhapsody in Scarlet. Se trata de un juego de acción y fantasía con fuerte impronta japonesa ambientado en la Nueva York de 1920. El editor Annapurna Interactive también dio la nota al revelar Uncanyon, una prometedora aventura de acertijos con vista isométrica.

Por fuera del software, el evento sorprendió con la confirmación de una histórica alianza comercial. Se presentó el primer set oficial de LEGO inspirado en la consola original, que contará con 1911 bloques y saldrá a la venta en octubre.

Finalmente, la enorme expectativa por GTA VI dijo presente a través de los periféricos oficiales de la marca. Se anunciaron dos modelos exclusivos del mando DualSense con diseños especiales inspirados en el inminente lanzamiento del gigante de Rockstar.