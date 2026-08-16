PlazAventura reunió a 1.500 chicos para festejar el Día del Niño en Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó este sábado el festejo por el Día del Niño con una nueva edición de PlazAventura, una jornada gratuita que reunió a unos 1.500 chicos junto a sus familias en Plaza Evita.

La actividad contó con el apoyo del Gobierno provincial y fue organizada especialmente para que los más pequeños pudieran disfrutar de una tarde de juegos, entretenimiento y actividades recreativas.

Durante la jornada se desarrollaron propuestas artísticas y deportivas, juegos de kermés, maquillaje infantil y diferentes actividades para los chicos. También hubo DJ y animación en vivo, que acompañaron el encuentro durante toda la tarde.

Uno de los momentos más esperados fueron los sorteos. Se entregaron bicicletas y numerosos premios entre los chicos que participaron de los tradicionales juegos y desafíos de trabalenguas.

La jornada también incluyó una merienda para las familias, con chocolate caliente, en un espacio pensado para compartir y celebrar en comunidad.

Una propuesta gratuita para las familias

La intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, destacó el objetivo de la iniciativa y remarcó la importancia de generar espacios destinados a los niños.

“La idea era generar un espacio gratuito, seguro y lleno de diversión para que los niños de la Ciudad tengan su festejo”.

El municipio señaló que PlazAventura buscó ofrecer una alternativa recreativa accesible para las familias de Capital, con actividades gratuitas y propuestas para distintas edades.

El festejo continuará en Trinidad

La agenda de celebraciones por el Día del Niño tendrá una nueva jornada el próximo sábado 22 de agosto.

En esa oportunidad, el municipio trasladará la propuesta a Plaza Almirante Brown, en Trinidad, donde se desarrollará un evento similar destinado a los niños y sus familias.