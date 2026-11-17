La aerolínea española Plus Ultra suspendió sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid a partir de este martes 17 de noviembre de 2026. La decisión se tomó en el marco de una reestructuración financiera y operativa que busca fortalecer la compañía y garantizar su continuidad.

La medida se aplica por tiempo indeterminado y llega apenas un año y medio después del inicio de las operaciones de la empresa en Argentina. Entre los motivos mencionados por la compañía figura el complejo escenario que atraviesa el transporte aéreo, especialmente por el incremento de los costos operativos y del combustible.

Qué pasará con los pasajeros afectados

A través de un comunicado, Plus Ultra informó que notificará las cancelaciones por correo electrónico a los pasajeros que tengan vuelos afectados. También habilitó canales específicos para gestionar los reclamos y las solicitudes correspondientes.

Quienes hayan comprado sus pasajes mediante una agencia de viajes deberán realizar las gestiones a través de ese mismo intermediario. En cambio, quienes adquirieron los tickets directamente en la página web de la aerolínea o por otros canales propios podrán utilizar el portal de reclamaciones de la compañía.

Una salida en medio de una reestructuración

La suspensión se produjo luego de que la empresa dejara de comercializar pasajes para la ruta entre Buenos Aires y Madrid durante la semana anterior. La compañía explicó que la decisión responde a la necesidad de reorganizar sus operaciones y enfrentar el aumento de los costos del sector.

Plus Ultra señaló que trabaja para atender cada caso con la mayor rapidez posible y que dará prioridad a los viajes más próximos. La suspensión alcanza a la conexión directa entre Ezeiza y Madrid y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.