Mauricio Pochettino protagonizó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026. El entrenador argentino no pudo contener las lágrimas luego de que la selección de Estados Unidos derrotara a Bosnia y Herzegovina y asegurara su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El combinado norteamericano, uno de los anfitriones del certamen junto a México y Canadá, mostró carácter y personalidad para imponerse incluso con un futbolista menos. El triunfo desató una enorme celebración en el Levi's Stadium de Santa Clara y tuvo como protagonista al exdirector técnico de Tottenham, quien vivió el momento con una mezcla de alivio, orgullo y emoción.

Estados Unidos llegó a esta instancia tras una destacada fase de grupos. Debutó con una goleada por 4-1 sobre Paraguay, luego venció 2-0 a Australia y sufrió una ajustada derrota por 3-2 frente a Turquía. La victoria ante Bosnia terminó sellando su boleto a la fase eliminatoria.

El encuentro comenzó a inclinarse sobre el cierre del primer tiempo, cuando Folarin Balogun abrió el marcador. Sin embargo, el delantero fue expulsado a los 20 minutos del complemento, dejando a su equipo con diez jugadores. Lejos de retroceder, Estados Unidos mantuvo el control del juego y amplió la diferencia gracias a un preciso tiro libre de Malik Tillman en los minutos finales.

Tras el pitazo final del árbitro brasileño Raphael Claus, los futbolistas estadounidenses se abrazaron y celebraron eufóricamente el objetivo cumplido. En medio de ese festejo, Pochettino permaneció algunos segundos conmovido antes de quebrarse en llanto mientras sonaba la tradicional canción "Take Me Home, Country Roads", un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Ahora, el desafío será aún mayor. Estados Unidos enfrentará a Bélgica en los octavos de final, luego de que el seleccionado europeo protagonizara una gran remontada para eliminar a Senegal.

Con una identidad de juego cada vez más marcada y el respaldo de su público, el equipo dirigido por Pochettino buscará seguir haciendo historia en un Mundial que ya le regaló una de las postales más emotivas del torneo.