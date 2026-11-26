Mauricio Pochettino rompió el silencio tras sus primeros dos partidos como entrenador del Manchester United, en los que todavía no pudo conseguir una victoria. Luego del empate 2-2 ante Sporting de Lisboa por la Champions League, el técnico argentino reconoció que el equipo necesita mejorar y pidió mayor concentración.

“Necesitamos concentrarnos y enfocarnos más”, expresó el entrenador, que también destacó la personalidad de sus futbolistas pese a jugar nuevamente con un hombre menos. El resultado llegó después de una dura derrota por 4-0 frente a Liverpool en Anfield, en su debut al frente del equipo inglés.

El análisis de Pochettino tras el empate

El entrenador valoró la actitud del plantel durante los 90 minutos frente al conjunto portugués y consideró que el equipo mostró señales positivas después de apenas una semana de trabajo conjunto. “Fue un partido difícil, me gustó el equipo que vimos durante los 90 minutos, la personalidad y el carácter”, manifestó.

Sin embargo, también reconoció que el Manchester United fue perjudicado por errores en momentos determinantes del encuentro. “Fuimos castigados mucho en acciones clave”, sostuvo, aunque consideró que el rendimiento puede servir como impulso para el próximo compromiso.

La situación del Manchester United

El arranque de Pochettino se produce en un momento complicado para el club inglés, que se encuentra en zona de descenso de la Premier League con apenas ocho puntos. En la tabla, está por encima de Crystal Palace y por debajo de Sunderland, según el registro publicado por TyC Sports.

El próximo desafío será este viernes frente a Brentford, en condición de local, por la fecha 12 del campeonato inglés. El entrenador buscará conseguir su primera victoria y comenzar a revertir el presente deportivo del equipo.