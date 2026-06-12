El Mundial 2026 continúa su marcha y este viernes tendrá uno de los partidos más atractivos de la primera fecha con un ingrediente muy especial para el fútbol argentino. En el SoFi Stadium de Inglewood, Estados Unidos y Paraguay se enfrentarán por la primera jornada del Grupo D en un encuentro que pondrá cara a cara a dos entrenadores nacidos en Argentina: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro. Aunque ninguno de los dos dirigirá a la Albiceleste, ambos representan una parte importante de la escuela futbolística argentina.

Por el lado del seleccionado estadounidense, Mauricio Pochettino tendrá la responsabilidad de conducir al anfitrión en una competencia donde las expectativas son elevadas. El ex entrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea asumió el desafío de potenciar a una generación de futbolistas que combina juventud, talento y experiencia internacional.

Con jugadores de renombre como Christian Pulisic, Weston McKennie y Timothy Weah, Estados Unidos intentará aprovechar la localía y comenzar el torneo con una victoria que le permita encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Pochettino se mostró ambicioso en la previa y dejó en claro que su equipo no quiere conformarse con participar. "Desde el día en que aceptamos este reto, asumimos esa responsabilidad como motivación y energía. Nadie ve a Estados Unidos como un candidato. ¿Por qué no?", expresó recientemente el entrenador argentino.

Del otro lado estará Gustavo Alfaro, uno de los técnicos más experimentados del continente. El ex entrenador de Boca Juniors y de la selección de Ecuador logró conducir a Paraguay a una clasificación muy trabajada y ahora buscará dar el golpe en el estreno mundialista.

Bajo su conducción, la Albirroja recuperó competitividad y construyó una identidad basada en la solidez defensiva, el orden táctico y la eficacia para aprovechar los espacios. Con Gustavo Gómez como líder de la defensa y figuras como Miguel Almirón y Julio Enciso en ataque, Paraguay llega con argumentos para ilusionarse.

Alfaro también dejó una frase que resume el espíritu con el que encara el torneo. "Las potencias juegan desde las certezas; nosotros jugamos desde la ilusión", señaló el entrenador, convencido de que su equipo puede competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Más allá de los nombres propios, el partido presenta un interesante contraste de estilos. Mientras Estados Unidos apuesta por la presión alta, el protagonismo y la posesión del balón, Paraguay prioriza el equilibrio, la intensidad defensiva y la efectividad en los momentos clave.

El encuentro marcará el inicio de la actividad en el Grupo D, una zona que también integran Australia y Turquía. Por eso, sumar de a tres desde el arranque puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados.

Con dos entrenadores argentinos en los bancos, el debut de Estados Unidos y Paraguay tendrá un sabor especial. Pochettino y Alfaro buscarán escribir el primer capítulo de sus historias mundialistas en un duelo que promete emociones y que tendrá la atención de millones de espectadores alrededor del planeta.