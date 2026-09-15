Un niño de aproximadamente 8 años terminó herido con un arma blanca este martes en Pocito y, al verse sangrando, buscó refugio en una escuela cercana para pedir ayuda. El menor fue asistido por docentes, trasladado al Hospital Federico Cantoni y se encuentra consciente, estable y fuera de peligro.

El episodio ocurrió en inmediaciones de la plaza departamental. De acuerdo con las primeras informaciones, el chico habría sufrido una herida cortante provocada con un arma blanca y recibió al menos un puntazo. Las circunstancias del ataque todavía son investigadas y, en principio, se cree que no conocería a la persona que lo hirió.

Tras resultar lesionado, el menor logró llegar hasta el establecimiento educativo ubicado frente a la plaza. En ese edificio funciona durante la mañana la Escuela Antonino Aberastain y, en el turno tarde, la Escuela Marcos Zalazar.

Al ingresar, los docentes advirtieron la situación y lo asistieron inmediatamente. Una de las maestras salió del establecimiento y se dirigió hasta la Comisaría 7ª, ubicada en las cercanías, para comunicar lo ocurrido y solicitar la intervención policial.

En paralelo, desde la institución dieron aviso a la familia y solicitaron una ambulancia. El niño fue trasladado posteriormente al Hospital Federico Cantoni de Pocito, donde recibió atención médica y quedó bajo observación. Las primeras informaciones indican que está fuera de peligro.

La llegada de la ambulancia y de efectivos policiales generó preocupación entre los padres de los alumnos que se encontraban en el lugar. Varios se acercaron a la institución para saber qué había ocurrido, aunque posteriormente las autoridades llevaron tranquilidad y las actividades escolares pudieron continuar con normalidad.

La Policía inició una investigación para establecer dónde ocurrió exactamente la agresión, identificar al responsable y determinar qué circunstancias derivaron en el ataque contra el menor