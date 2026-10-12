Un adolescente de 17 años fue aprehendido en el barrio René Favaloro, en Pocito, acusado de robo en grado de tentativa, luego de ser sorprendido en el techo de una vivienda mientras presuntamente intentaba sustraer objetos. El joven trató de escapar al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado tras una persecución a pie.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Sur, que acudió al lugar luego de recibir una alerta del operador Trueno Halcón por un llamado que advertía sobre un sujeto que estaba en el techo de una casa y sustraía pertenencias.

Los efectivos del Comando Sur recuperaron una guitarra criolla con funda y una lámpara LED de 64 luces. (Gentileza)

Intentó escapar y arrojó los objetos

Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, divisaron al sospechoso. Al notar la presencia policial, el adolescente emprendió la fuga y arrojó los elementos que llevaba consigo.

Los uniformados iniciaron una persecución a pie que terminó con la aprehensión del joven dentro del mismo barrio.

En el sector donde había descartado los objetos, la Policía secuestró una guitarra criolla con su funda y una lámpara LED de 64 luces.

La víctima reconoció los elementos

El damnificado, un hombre de 34 años, reconoció los objetos recuperados como de su propiedad. De esta manera, los elementos quedaron vinculados al procedimiento policial.

Por el hecho interviene el Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, que dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del adolescente al Centro de Admisión y Derivación (CAD).