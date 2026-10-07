El Gobierno de San Juan realizó en Pocito una entrega de casi 400 anteojos destinados a personas que necesitaban corrección visual. La actividad fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego y forma parte de las acciones vinculadas al fortalecimiento de la atención sanitaria en los departamentos.

La jornada tuvo como objetivo facilitar el acceso a anteojos para vecinos que, luego de los controles correspondientes, requerían este elemento para mejorar su visión y desarrollar sus actividades cotidianas.

Acceso a la salud visual

La entrega de los anteojos se enmarca en una estrategia de atención sanitaria que busca acercar distintas prestaciones a la población y reducir las dificultades de acceso a controles y tratamientos.

La salud visual constituye una parte importante de la atención integral, especialmente cuando los problemas de visión pueden afectar el desempeño escolar, laboral y las actividades diarias.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de llevar este tipo de acciones directamente a los departamentos, con el objetivo de ampliar el alcance de las prestaciones sanitarias.

Una jornada en Pocito

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y municipales y permitió concretar la entrega de casi 400 anteojos a vecinos de Pocito.

La iniciativa se suma a otros operativos sanitarios que la provincia viene desarrollando en distintos puntos de San Juan para acercar controles y servicios de salud a la comunidad.

El Gobierno provincial viene señalando como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la atención sanitaria y la incorporación de recursos para mejorar el acceso a los servicios en los distintos departamentos.