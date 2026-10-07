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Pocito: entregaron casi 400 anteojos gratis para mejorar la salud visual

El gobernador Marcelo Orrego encabezó una jornada en Pocito en la que se concretó la entrega de casi 400 anteojos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Marcelo Orrego encabezó la entrega de casi 400 anteojos en Pocito. (Gentileza)

El Gobierno de San Juan realizó en Pocito una entrega de casi 400 anteojos destinados a personas que necesitaban corrección visual. La actividad fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego y forma parte de las acciones vinculadas al fortalecimiento de la atención sanitaria en los departamentos.

La jornada tuvo como objetivo facilitar el acceso a anteojos para vecinos que, luego de los controles correspondientes, requerían este elemento para mejorar su visión y desarrollar sus actividades cotidianas.

Acceso a la salud visual

La entrega de los anteojos se enmarca en una estrategia de atención sanitaria que busca acercar distintas prestaciones a la población y reducir las dificultades de acceso a controles y tratamientos.

La salud visual constituye una parte importante de la atención integral, especialmente cuando los problemas de visión pueden afectar el desempeño escolar, laboral y las actividades diarias.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de llevar este tipo de acciones directamente a los departamentos, con el objetivo de ampliar el alcance de las prestaciones sanitarias.

Una jornada en Pocito

La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y municipales y permitió concretar la entrega de casi 400 anteojos a vecinos de Pocito.

La iniciativa se suma a otros operativos sanitarios que la provincia viene desarrollando en distintos puntos de San Juan para acercar controles y servicios de salud a la comunidad.

El Gobierno provincial viene señalando como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la atención sanitaria y la incorporación de recursos para mejorar el acceso a los servicios en los distintos departamentos.

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