Un hombre de 38 años, identificado como Miguel Ángel Oviedo, falleció en el Hospital Federico Cantoni, en Pocito, luego de permanecer internado sin el acompañamiento de familiares o allegados. Su caso había tomado estado público días atrás, cuando el Ministerio de Salud de San Juan difundió un pedido para localizar a personas de su entorno que pudieran acercarse a brindarle asistencia.

La solicitud oficial se había realizado durante la última semana de octubre, con la intención de encontrar a familiares o conocidos que pudieran acompañar al paciente durante su internación. Sin embargo, según trascendió, nadie respondió al llamado antes de que se produjera su fallecimiento.

Fuentes vinculadas al caso confirmaron la muerte de Oviedo, aunque hasta el momento no se dieron a conocer las causas del deceso ni las circunstancias médicas que atravesaba durante su permanencia en el centro de salud.

De acuerdo con la información conocida, el hombre habría residido durante el último tiempo en un asentamiento del departamento Santa Lucía. No obstante, no trascendieron mayores detalles sobre su situación personal ni sobre los motivos por los cuales no contaba con acompañamiento familiar.

Qué sucederá con sus restos

Tras conocerse el fallecimiento, surgieron interrogantes sobre el destino de sus restos, debido a que tampoco se habrían presentado familiares o allegados para hacerse cargo de los trámites correspondientes.

Según trascendió, se contempla la posibilidad de que el cuerpo sea destinado a actividades de formación médica e investigación científica. Sin embargo, no se informó oficialmente que exista una decisión definitiva al respecto.

Por otra parte, todavía se desconoce si la Justicia tomó intervención para intentar localizar a sus familiares y determinar las actuaciones que correspondan.

La muerte de Miguel Ángel Oviedo se conoció este miércoles 4 de noviembre y dejó un desenlace doloroso para un caso que días atrás había motivado un pedido público de ayuda por parte de las autoridades sanitarias de San Juan.