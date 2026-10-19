Una violenta secuencia de agresiones terminó con un hombre internado en terapia intensiva del Hospital Rawson, con un hundimiento profundo de cráneo, tras una gresca ocurrida en Pocito. El episodio tuvo como protagonista a Nahuel Nicolás Gil Montaña, conocido como “El Burrito”, quien primero ingresó al hospital con una herida de arma blanca y luego habría participado en un enfrentamiento en el que golpeó brutalmente a otro hombre.

El subjefe de la Policía de San Juan, Pablo Torres, confirmó a DIARIO HUARPE que la víctima del golpe en la cabeza permanece en grave estado. Según indicó, todavía no se determinó con qué objeto fue atacada, aunque la lesión habría sido provocada por un elemento contundente, posiblemente un ladrillo u otro objeto de características similares. Por el momento, no hay detenidos.

La primera agresión

De acuerdo con la información policial, los hechos comenzaron el domingo alrededor de las 16:15, cuando una ambulancia del servicio 107 trasladó a Gil Montaña a un centro de salud. El joven presentaba una herida cortopunzante en el hemitórax izquierdo, sufrida en las inmediaciones de las calles Picasso y San Martín.

De acuerdo con su relato, había sido atacado por una mujer que estaba acompañada por otro hombre. Sin embargo, después de recibir asistencia médica, se retiró del hospital sin contar con el alta correspondiente, según la información del caso.

Una búsqueda que terminó en otra pelea

Ante lo ocurrido, efectivos policiales se dirigieron al barrio Teresa de Calcuta para localizar al joven. Allí hablaron con un familiar, quien señaló que Gil Montaña había sido acusado de un robo en la zona y que una mujer y un hombre lo habrían emboscado para apuñalarlo.

La búsqueda continuó hasta que los uniformados establecieron que el joven se había trasladado al barrio San Martín I, donde se desarrollaba una gresca entre grupos enfrentados por conflictos de vieja data.

Según la reconstrucción preliminar, “El Burrito” habría intervenido en la pelea con un machete y golpeado en la cabeza a uno de sus contrincantes. La lesión provocó un hundimiento profundo de cráneo y dejó al hombre en estado crítico.