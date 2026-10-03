Un joven de 18 años fue detenido dos veces en menos de 24 horas luego de quedar involucrado, según fuentes policiales, en dos hechos delictivos ocurridos en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito.

La primera aprehensión ocurrió durante la noche del miércoles, cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur acudió al lugar tras la denuncia de un repartidor de 20 años.

El trabajador relató que dos hombres lo habían abordado utilizando un cuchillo y un arma de fuego para sustraerle su teléfono celular. Con las características aportadas, los efectivos localizaron en las inmediaciones a Lautaro Ignacio Butiérrez Figueroa, de 18 años.

Sin embargo, durante la requisa no encontraron en su poder ni los objetos denunciados como robados ni las armas. Por ese motivo, la UFI Flagrancia calificó provisoriamente el caso como presuntas amenazas agravadas y dispuso su liberación.

Al día siguiente volvió a ser detenido

La situación cambió menos de 24 horas después. El jueves, alrededor de las 20:10, la Policía recibió un nuevo aviso por un robo en el mismo barrio.

Esta vez, un chofer de Uber denunció que dos sujetos lo habían amenazado colocándole un arma blanca en el cuello para quitarle sus herramientas de trabajo y su teléfono celular.

Pero el episodio continuó. Instantes después, los mismos agresores habrían atacado a dos mujeres que estaban esperando el viaje.

Las víctimas intentaron protegerse detrás de un portón. En medio del forcejeo, un niño de 3 años sufrió un corte en una de sus orejas, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de Pocito.

Lo encontraron durante un rastrillaje

Tras recibir la denuncia, los efectivos desplegaron un rastrillaje en la zona de la manzana P del barrio Teresa de Calcuta.

Durante el operativo volvieron a localizar a Butiérrez Figueroa, quien fue aprehendido nuevamente. En el procedimiento también quedó detenido un adolescente de 17 años, señalado como presunto cómplice.

La investigación por este segundo episodio quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad y del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, debido a la participación atribuida al menor de edad.