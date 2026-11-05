Un remisero fue emboscado por cuatro delincuentes y lo encañonaron para robarle

Un remisero de 48 años fue víctima de un violento asalto en Pocito, luego de recibir una solicitud de traslado que terminó siendo una emboscada. El trabajador llegó hasta el lugar indicado para buscar a un supuesto pasajero, pero fue sorprendido por cuatro delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron sus pertenencias.

El hecho ocurrió el martes por la noche en inmediaciones de calle Laprida, a una cuadra de San Martín, en el barrio Pocito Norte. La víctima, identificada por su apellido como Pérez, trabaja para una reconocida empresa de remises de San Juan.

Según fuentes judiciales, el chofer se dirigió hasta esa zona después de recibir un pedido de viaje. Sin embargo, cuando detuvo el vehículo, dos hombres aparecieron desde un sector cercano, mientras que otros dos salieron de una vivienda ubicada frente al lugar.

En pocos segundos, los cuatro atacantes rodearon el automóvil y abordaron al conductor. Uno de ellos sacó un arma de fuego y le apuntó directamente a la cabeza para intimidarlo. Pese a la violencia de la situación, los delincuentes no llegaron a golpearlo.

Los asaltantes se llevaron el teléfono celular y otras pertenencias personales del remisero. Después del robo, escaparon corriendo en distintas direcciones.

Una vez que logró salir de la situación, Pérez se comunicó con el 911 para denunciar el episodio. En una primera instancia intervino personal policial de la Subcomisaría del barrio Buenaventura Luna y posteriormente tomó participación la UFI Delitos contra la Propiedad.

El ataque volvió a poner la atención sobre los hechos de inseguridad que afectan a trabajadores del volante en el sector norte de Pocito. La modalidad utilizada, mediante un pedido de viaje para atraer al conductor hasta un lugar determinado, representa un riesgo particular para quienes realizan traslados durante la noche.