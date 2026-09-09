Personal de la Secretaría de Ambiente de San Juan, en conjunto con Gendarmería Nacional, llevó a cabo dos operativos de control y prevención en los departamentos Pocito y Jáchal.

Las actuaciones permitieron el secuestro de 45 aves silvestres mantenidas en cautiverio ilegal y el decomiso de 4.000 kilos de leña seca de algarrobo que eran transportados sin la documentación correspondiente.

En Pocito, tras una investigación previa y mediante un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Paz local, las autoridades incautaron las 45 especies de la fauna autóctona junto a cuatro trampas de piso y un transportador.

Entre los ejemplares rescatados figuran 10 benteveos, 10 diucas, 9 chamuchinas, 4 corbatitas, 3 jilgueritos, 3 canarios de las sierras, 2 piquitos de oro, 2 reina mora y 1 cardenal amarillo. Las aves quedaron bajo custodia y evaluación veterinaria de la autoridad ambiental para definir su rehabilitación y eventual liberación.

Por su parte, en el departamento Jáchal, inspectores de Ambiente y efectivos de Gendarmería interceptaron un camión encarpado en la ruta hacia la localidad de Mogna.

Al fiscalizar la carga de madera de algarrobo, se constató que la guía de transporte requerida para el traslado de productos forestales se encontraba vencida, por lo que se confeccionó el acta de infracción correspondiente y la leña quedó confiscada como depositario judicial en la sede del Escuadrón 25 Jáchal.