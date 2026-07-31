Aunque forma parte de la señalización vial argentina, la señal preventiva P11 es una de las menos reconocidas por los conductores. Su presencia en rutas y calles no es casual: advierte que el pavimento presenta irregularidades que pueden afectar la estabilidad del vehículo y aumentar el riesgo de accidentes.

El cartel se identifica por su fondo amarillo con una figura negra que representa una superficie ondulada. Su función es alertar sobre la presencia de baches, desniveles, deformaciones del asfalto u otras imperfecciones en la calzada que obligan a extremar las precauciones al volante.

Al encontrarse con esta señal, la recomendación es disminuir la velocidad, sujetar firmemente el volante y aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante. Estas medidas permiten reaccionar con mayor seguridad ante movimientos bruscos del automóvil provocados por el mal estado del camino.

Qué tipo de señal es la P11

La P11 pertenece al grupo de las señales preventivas. A diferencia de las reglamentarias, que establecen obligaciones o prohibiciones, estas señales buscan anticipar posibles peligros para que el conductor adapte su manera de circular antes de llegar al lugar señalado.

Dentro de este grupo también se incluyen las advertencias por curvas peligrosas, puentes angostos, cruces ferroviarios, zonas escolares y otros sectores donde es necesario extremar la atención.

Respetar este tipo de señalización no solo ayuda a evitar daños en el vehículo, sino que también reduce la posibilidad de perder el control del auto y protagonizar un accidente, especialmente cuando se circula a alta velocidad por rutas o caminos en mal estado.