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Pocos ingredientes y fácil: cómo hacer cookies con chispas de chocolate
POR REDACCIÓN
Las cookies con chips de chocolate resultan una alternativa ideal para preparar en la comodidad del hogar con ingredientes básicos y accesibles. Para elaborar esta propuesta tentadora se necesitan 200 gramos de manteca pomada junto con 180 gramos de azúcar rubia y unos 100 gramos de azúcar blanca.
El proceso de elaboración arranca al batir la manteca junto a los dos tipos de azúcar hasta lograr una integración completa de los componentes. A continuación hay que incorporar 1 huevo entero y 1 cucharadita de esencia de vainilla para seguir batiendo fuertemente hasta obtener una crema homogénea.
Posteriormente se deben sumar 280 gramos de harina 0000 junto con 1 pizca de sal, mezclando la preparación sin batir de más. Para finalizar la masa se incorporan 100 gramos de chips de chocolate repartidos uniformemente antes de armar las bolitas sobre una placa apta para el horno.
El horneado requiere una temperatura de 180 grados durante un lapso de 10 a 15 minutos dejando espacio entre las galletitas. Un truco clave consiste en enfriar la masa en la heladera antes de cocinarla y retirarlas cuando sus bordes luzcan bien dorados.