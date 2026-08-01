Pocos ingredientes y sin harina, así podés hacer fácil la torta de chocolate

Osvaldo Gross, el pastelero argentino con múltiples galardones internacionales, decidió compartir los detalles de la receta que genera mayor interés en sus clases magistrales. Se trata de una torta súper húmeda de chocolate que no contiene harina en su composición, lo que permite obtener una textura aterciopelada similar a una mousse horneada o una marquise. Esta opción resulta ideal para agasajar a personas celíacas o para quienes buscan un postre de nivel profesional.

Para la elaboración se requieren 180 gramos de chocolate semi amargo de buena calidad y 45 gramos de manteca fundida o aceite de oliva suave. La base se prepara con seis yemas de huevo batidas con 110 gramos de azúcar y una pizca de sal fina hasta que la mezcla aclare su color. A esta preparación se le suman dos cucharadas de cacao amargo en polvo y el chocolate fundido previamente a baño María o en microondas a potencia media en tandas de 30 segundos.

El proceso continúa con el armado de un merengue firme pero flexible utilizando seis claras y otros 110 gramos de azúcar agregados en forma de lluvia. La unión de ambas mezclas debe realizarse incorporando primero un tercio del merengue de forma enérgica para luego sumar el resto en dos tandas con movimientos envolventes y suaves mediante una espátula de goma para conservar el aire.

La mezcla se vuelca en un molde desmontable de 22 a 24 centímetros de diámetro, previamente enmantecado y espolvoreado con cacao amargo, harina de arroz o maicena para mantener la condición sin TACC.

El horneado se realiza a una temperatura de entre 170 y 180 grados durante 25 a 30 minutos, aunque en hornos convencionales puede extenderse hasta los 40 minutos. Respecto al punto de cocción, el experto advirtió que "Vas a saber que está lista cuando la superficie se resquebraje sutilmente en el centro pero el corazón conserve cierta humedad".

Gross recomendó no exceder el tiempo de calor para no perder la cremosidad y aclaró que "En hornos con convector suele desarrollar mucho aire en la cocción y luego bajarse ligeramente al enfriarse" para crear un craquelado rústico. El postre se debe dejar enfriar a temperatura ambiente y puede servirse tibio o frío, acompañado por una bocha de helado de crema americana, una quenelle de crema chantilly o frutos rojos.