Nadia Podoroska perdió ante la española Kaitlin Quevedo por 4-6, 6-4 y 6-2 en la final del WTA 250 de Sao Paulo. La argentina quedó a las puertas de conseguir el título más importante de su carrera en el circuito WTA.

La rosarina comenzó el encuentro con dos quiebres y rápidamente tomó una ventaja de 3-0 en el primer set. Quevedo recuperó uno de los servicios, pero Podoroska consiguió sostener la diferencia y quedarse con la primera manga.

La reacción de Quevedo

La argentina no pudo repetir el rendimiento inicial durante el segundo y el tercer set, mientras la española comenzó a inclinar el encuentro a su favor. En la segunda manga, Podoroska estaba 30-15 con su servicio en un game clave, pero perdió tres puntos consecutivos.

Quevedo tomó el control definitivo durante el último parcial y ganó cinco juegos consecutivos para colocarse 5-0. Podoroska reaccionó hasta ponerse 2-5, pero la española volvió a quebrarle el saque y aseguró el campeonato.

Una semana destacada

Pese a la derrota, Podoroska completó una destacada participación luego de ingresar al torneo utilizando ranking protegido. En la segunda ronda eliminó a Eva Lys, quinta preclasificada y número 100 del ranking WTA, por 7-5 y 6-2.

En semifinales, la argentina superó a Paula Badosa, actual número 57 y ex número dos del mundo, por 6-3 y 6-4. Podoroska no pudo cortar los 15 años sin títulos argentinos en torneos WTA 250 o superiores, cuya última campeona fue Gisela Dulko en Acapulco 2011.