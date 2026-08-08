Hablar de la historia de la noche sanjuanina es hablar de Pokatoc. El emblemático boliche celebra este 8 de agosto sus 50 años de vida, un hito difícil de igualar en un rubro donde los cambios de nombre, de dueños o el cierre de locales suelen ser moneda corriente.

Fundado en 1976 por Roberto Rodríguez Gallo, el local llega a su medio siglo manteniendo la misma identidad, la misma familia al frente y una constante renovación para adaptarse a los tiempos sin perder su esencia.

"Es una alegría inmensa porque no hay empresario de la noche que haya tenido un boliche sin cambiar de nombre, ni alquilarlo. Siempre lo exploté yo y siempre se llamó Pokatoc", contó Rodríguez Gallo a DIARIO HUARPE.

Roberto Rodríguez Gallo, fundador de Pokatoc. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Un nombre que se convirtió en un clásico

El fundador recordó que el nombre surgió luego de varias reuniones con arquitectos y colaboradores hasta encontrar una identidad propia.

El boliche nació sobre un terreno baldío y comenzó con apenas unos cientos de metros cuadrados. Con el paso de los años fue creciendo hasta alcanzar unos 1.500 metros cuadrados construidos, incorporando nuevos espacios, una pista de verano y sucesivas remodelaciones. "Siempre cambiamos el sonido, la iluminación y la decoración para que la gente vea cosas diferentes. Lo mantenemos actualizado para que venga y se divierta", explicó.

El legado de una familia

Roberto y Diego, una familia unida tras la gran historia de Pokatoc. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Desde muy chico, Diego Rodríguez acompañó a su padre detrás del mostrador. Empezó realizando las tareas más simples y, con los años, asumió la conducción del histórico boliche. "Empecé picando hielo cuando todavía se compraban barras. Después pasé por la cocina, la barra y fui aprendiendo cada parte del negocio", recordó.

Hoy, padre e hijo comparten la administración y coinciden en que el principal secreto para mantenerse durante cinco décadas fue el compromiso con el trabajo. "Hay que tener conducta. La misma conducta que tuvo mi viejo la mantengo yo. Es parte del secreto para sostener un boliche en un rubro tan difícil", afirmó Diego.

Un clásico que conserva su esencia

A lo largo de cinco décadas, más de un centenar de boliches pasaron por San Juan, pero pocos lograron permanecer abiertos durante tanto tiempo y con la misma identidad.

Aunque Pokatoc incorporó nueva tecnología, sonido e iluminación, muchas de sus características originales continúan presentes porque forman parte de la memoria de miles de clientes. "La gente siempre nos pide que conservemos los rasgos del boliche de antes. Eso también es parte de nuestra historia", señaló Diego.

El aniversario número 50 se celebrará este 8 de agosto con una fiesta especial en Pokatoc, donde distintas generaciones volverán a encontrarse para homenajear a uno de los espacios más emblemáticos de la noche sanjuanina, un boliche que atravesó medio siglo sin perder su nombre, su esencia ni el vínculo con su público.

Fotos retro de Pokatoc