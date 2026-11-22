Ángela Torres y el bailarín Tian Aviardi quedaron en el centro de una fuerte controversia este fin de semana, a pocos días del esperado recital de la cantante en el Movistar Arena para despedir el año con su exitoso álbum "No me olvides". Mientras tanto ella como sus seguidores aguardan con entusiasmo el espectáculo, el joven artista acudió a sus redes sociales para denunciar públicamente que fue desvinculado del equipo de trabajo junto a sus compañeros poco antes de la fecha pactada.

El conflicto salió a la luz mediante las historias de Instagram de Tian Aviardi, quien publicó un video retro junto a la intérprete para exponer su malestar con las determinaciones tomadas por la organización del evento. Lejos de ser un simple posteo nostálgico, el mensaje incluyó una dura acusación contra los responsables del armado del concierto. “Qué lindo recuerdo, lástima que nos echaron diciéndonos que no iban a haber dancers en los Movistar", expresó el joven con evidente desilusión por la situación atravesada.

En la misma línea, el bailarín reveló que la noticia resultó todavía más indignante porque el grupo ya tenía asegurada su presencia en el escenario y luego descubrieron que el espectáculo sí contará con cuerpo de baile. "Por cierto ya nos habían confirmado, pero para sorpresa de nadie sí va a haber dancers”, escribió en su cuenta oficial. Esta revelación generó un inmediato revuelo en las plataformas digitales, donde los usuarios comenzaron a debatir sobre los manejos internos de la producción del show.

A raíz de este descargo público, surgieron múltiples dudas sobre lo que sucedió realmente detrás de escena en la previa de los conciertos de Ángela Torres, aunque por ahora no se conocen las razones oficiales de los despidos. Hasta el momento, la sobrina de Diego Torres optó por el silencio y no emitió ningún comunicado para aclarar los hechos ni contestar a los cuestionamientos recibidos, dejando abierto un conflicto que parece estar recién en su etapa inicial.

Lejos de dar por terminado el asunto con su primer mensaje, Tian Aviardi compartió una segunda historia en Instagram para profundizar su crítica hacia el funcionamiento de las grandes productoras de espectáculos. En su descargo, apuntó contra la precariedad con la que suelen manejarse los contratos de bailarines y performers, quienes muchas veces ven alterados sus proyectos laborales de manera repentina y sin previo aviso por parte de los organizadores.

“Nos ven como un número simplemente”, sentenció el bailarín al cuestionar la falta de empatía hacia los profesionales que sostienen este tipo de shows masivos. Asimismo, destacó que este tipo de determinaciones abruptas no solo provocan un daño económico directo en quienes dependen de su arte para vivir, sino que también dejan una huella negativa en el plano personal y emocional de los trabajadores afectados.

El testimonio del artista puso sobre la mesa una dificultad recurrente para muchos trabajadores de la industria del entretenimiento, marcada por la inestabilidad laboral y el escaso reconocimiento dentro de los eventos de gran envergadura. De esta manera, el reclamo se instaló en la agenda del espectáculo justo en la cuenta regresiva para los conciertos de una de las cantantes jóvenes con mayor visibilidad en la actualidad.