El Superclásico entre Boca y River comenzó con una fuerte polémica arbitral que condicionó el desarrollo del partido en La Bombonera. Lucas Martínez Quarta fue expulsado a los nueve minutos del primer tiempo, luego de una infracción sobre Miguel Merentiel que el árbitro Nicolás Ramírez revisó mediante el VAR. Sin embargo, la decisión generó cuestionamientos sobre la correcta aplicación del reglamento.

La jugada se produjo durante un avance de Boca, cuando el delantero uruguayo intentaba aprovechar un pase en profundidad. En ese momento, Martínez Quarta sujetó a Merentiel e interrumpió su carrera hacia el arco defendido por Santiago Beltrán. Inicialmente, Ramírez dejó continuar el juego, pero recibió el llamado del VAR, encabezado por Silvio Trucco.

Tras observar las imágenes en el monitor ubicado al costado del campo, el árbitro consideró que el defensor había impedido una ocasión manifiesta de gol y decidió mostrarle la tarjeta roja directa. De esta manera, River quedó con diez futbolistas cuando todavía no se habían disputado diez minutos del encuentro.

¿Qué dice el reglamento sobre la expulsión de Martínez Quarta?

La controversia se concentra en la interpretación de la Regla 12 del fútbol, que establece los criterios para determinar cuándo una infracción impide una ocasión manifiesta de gol, situación conocida como Dogso por sus siglas en inglés.

Para evaluar este tipo de acciones, el reglamento contempla cuatro aspectos fundamentales:

La distancia entre el lugar de la infracción y el arco.

La dirección general de la jugada.

La probabilidad de que el atacante controle o recupere la pelota.

La cantidad y ubicación de los defensores que podrían intervenir.

En este caso, el punto que generó mayores cuestionamientos fue la posibilidad real de Merentiel de controlar el balón y quedar frente al arquero de River.

Si bien existió una sujeción por parte de Martínez Quarta, el debate se centra en establecer si el delantero de Boca tenía una oportunidad clara e inmediata de dominar la pelota y definir la jugada.

¿Era roja o amarilla para Martínez Quarta?

Según el análisis arbitral de la acción, la infracción existió y debía ser sancionada. Sin embargo, una interpretación sostiene que no estaban dadas todas las condiciones para considerar que se había impedido una ocasión manifiesta de gol.

Bajo ese criterio, la falta del defensor de River habría interrumpido un ataque prometedor, una situación que corresponde sancionar con tarjeta amarilla y no necesariamente con una expulsión.

La diferencia resulta determinante: mientras la tarjeta amarilla castiga una infracción que corta una acción ofensiva con posibilidades de progreso, la roja se aplica cuando se impide una oportunidad manifiesta de convertir un gol.

Por ese motivo, el análisis de la posición de Merentiel, la trayectoria de la pelota y la presencia de otros defensores resulta fundamental para establecer si la decisión de Ramírez fue correcta.

La expulsión obligó a River a cambiar su planteo

Más allá de la discusión reglamentaria, la decisión tuvo consecuencias inmediatas para River. El entrenador Leonardo Ponzio debió reorganizar su equipo y dispuso el ingreso de Lautaro Rivero en reemplazo de Lucas Beltrán para recuperar un futbolista en la defensa.

La modificación significó resignar una referencia ofensiva cuando el encuentro recién comenzaba, en un partido de gran importancia para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Clausura 2026.

Así, una de las primeras acciones del Superclásico terminó convirtiéndose en el principal foco de discusión arbitral, con una interpretación reglamentaria que dejó abierta la polémica sobre la actuación de Nicolás Ramírez y la intervención del VAR.