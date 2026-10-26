La previa del Balón de Oro 2026 quedó marcada por una insólita situación que generó confusión entre los fanáticos del fútbol. Horas antes de la ceremonia de premiación, que se realiza este lunes 26 de octubre en Londres, la página oficial del galardón publicó tres artículos que anunciaban como ganadores a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane. Sin embargo, las publicaciones fueron eliminadas minutos después.

El episodio ocurrió mientras la organización comenzaba a revelar las posiciones de los 30 futbolistas nominados al reconocimiento individual más importante del fútbol mundial. En ese contexto, aparecieron tres noticias diferentes que presentaban a cada uno de los jugadores como el vencedor de la edición 2026.

Los artículos incluían títulos y descripciones que daban por confirmados los resultados, además de repasar los méritos deportivos de los protagonistas durante la temporada 2025-2026.

Qué decían las publicaciones sobre los supuestos ganadores

Una de las noticias anunciaba que Mbappé había conseguido su primer Balón de Oro gracias a sus actuaciones con el Real Madrid y su rendimiento en el Mundial 2026. El artículo destacaba la capacidad goleadora del delantero francés y su regularidad en las principales competencias.

Otra publicación tenía como protagonista a Lamine Yamal, la joven figura del Barcelona. En este caso, el texto aseguraba que el español se había convertido, con apenas 19 años, en el ganador más joven de la historia del premio, que comenzó a entregarse en 1956.

La tercera noticia presentaba como vencedor a Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, y resaltaba su extraordinaria temporada, en la que había convertido 61 goles.

Aunque los artículos desaparecieron rápidamente de la página oficial, varios usuarios lograron realizar capturas de pantalla que comenzaron a circular en redes sociales. La situación generó especulaciones sobre una posible filtración de los resultados.

La organización explicó qué ocurrió

Ante la repercusión, los organizadores del Balón de Oro aclararon que se trató de un error de publicación. Según explicaron, los artículos habían sido preparados anticipadamente para distintos candidatos y fueron difundidos accidentalmente.

También señalaron que esos contenidos no revelaban las posiciones definitivas del podio, por lo que la identidad del ganador continuaba sin confirmarse.

La publicación de tres versiones contradictorias alimentó las dudas durante las horas previas a la ceremonia, aunque no constituye una prueba de que se haya filtrado el resultado de la votación.

De acuerdo con la prensa británica, el episodio también motivó una investigación interna para establecer cómo llegaron a publicarse los artículos antes de tiempo.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se desarrolla en el London Palladium de Londres, donde las principales figuras del fútbol internacional se reúnen para conocer a los ganadores de los reconocimientos individuales de la temporada.

Mientras tanto, el error en la página oficial se convirtió en uno de los temas más comentados de la previa, con tres futbolistas anunciados como vencedores de un mismo premio antes de que se realizara la entrega.