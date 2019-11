Polémica en España por una campaña engañosa en Facebook para desmovilizar a la izquierda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una campaña masiva en Facebook que busca desmovilizar al electorado de izquierda con mensajes falsos, detrás de la cual se encuentran asesores del Partido Popular (PP), hizo saltar las alarmas en España de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre.



Esta misma estrategia ya fue empleada por la extinta empresa Cambridge Analytica para contaminar -y manipular- el referendo sobre el Brexit y las elecciones que hicieron presidente a Donald Trump en Estados Unidos.



Asesores contratados por el PP hicieron también el mismo tipo de campaña para los comicios regionales de Andalucía.



De acuerdo con una investigación revelada por el periódico digital Eldiario.es, tres personas con vínculos con el PP invirtieron decenas de miles de euros en propaganda engañosa en Facebook e Instagram, con el objetivo desmovilizar a la izquierda.



Simulando ser uno de sus simpatizantes de partidos de izquierda, desde identidades falsas, intentan promover la abstención.



Hablan de tú a tú con los votantes del Partido Socialista (PSOE) y de Unidas Podemos y los bombardean con propaganda diseñada para destacar aspectos que podrían disgustar de los líderes de esos partidos, explica el periódico, que en los últimos días fue aportando datos sobre los responsables de esta campaña, vinculados al PP.



Dos de las cuentas detectadas son "10-N. No contéis (cuenten) conmigo" y "Yo con Íñigo", en referencia al ex Podemos Iñigo Errejon, quien compite con Más País, un partido de reciente creación, y quien niega cualquier vínculo con ese grupo.



Una de las personas identificadas es un militante de las juventudes del PP y otro es trabajador de una agencia de comunicación perteneciente a Aleix Sanmartín, un consultor contratado por el líder del PP, Pablo Casado, para la nueva campaña.



Sanmartín negó que su agencia sea responsable de la campaña en las redes sociales, mientras el PP también se desmarca y la atribuye a una iniciativa personal de sus militantes, sin coordinación.



Lo llamativo es que la campaña se extiende más allá de las redes sociales, con carteles electorales, calcos, flyers y grafitis, que empapelan barrios que son feudos de la izquierda.



También hay perfiles que atacan a Ciudadanos y Vox, es decir, a todos menos el PP, el partido con vínculos con los "intoxicadores" que identificó la investigación.



El estrategia para desmovilizar es la mismo que utilizaron los asesores de Donald Trump para ayudarlo a ganar las elecciones de Estados Unidos en 2016, centrándose en desmovilizar el voto de la población negra, que se estaba inclinando a favor de Hillary Clinton.



En el documental "El Gran Hackeo" sobre el escándalo del uso indebido de información de millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analítica, revela que esta técnica fue empleada en varias elecciones alrededor del mundo.



En una presentación de ventas, bajo el título "Who we are" (Quienes somos)", la compañía describe que su objetivo es "cambiar el comportamiento", y muestra como ejemplo exitoso el caso de Trinidad y Tobago, donde realizaron una campaña apara "aumentar la apatía" entre los jóvenes negros para que no votaran, y así, beneficiar el triunfo del Congreso Nacional Unido (UNC, por sus siglas en inglés), partido que representa mayoritariamente a la población de origen indio.



"Nuestros datos nos hacen diferentes, porque estamos usurpando perfiles de gente, y otros no", dice en el film Brittany Kaiser, empleada senior que aportó documentación inédita sobre el funcionamiento de esta empresa que manejaba perfiles de 30 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.



En el caso de España no está claro de qué forma colaboran con la campaña del PP.



Según Eldiario.es, Facebook calcula que la propaganda digital engañosa para beneficiar al PP consiguió ya más de 11 millones de impactos en la red social.