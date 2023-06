Polémica en la Fórmula 1: el tenso cruce entre Lewis Hamilton y Max Verstappen

Tras la definición del campeonato 2021 de la Fórmula 1, parecía que la relación entre Max Verstappen y Lewis Hamilton era menos tensa. Sin embargo, este año las cosas no cambiaron de rumbo. Los saludos y diálogos posteriores a las carreras eran sólo para las cámaras, pero cuando ambos pilotos están a la par la situación es distinta. Al momento de hablar por separado, continúan con los roses verbales, como se dio en la previa del Gran Premio de Austria.

Este jueves, en diálogo con Sky Sports, Hamilton dijo: “Nuestro coche se está moviendo en la dirección correcta. Es probable que, poco a poco, al final del año, podamos alcanzar a Red Bull. Pero eso probablemente se deba a que ellos ya se están enfocando en el coche del próximo año. Están tan adelantados que ya no tienen que hacer ningún cambio en el actual. Creo que la FIA debería establecer un momento en el que todos puedan comenzar a desarrollar el automóvil del siguiente año”.

Publicidad

“Podríamos decir el 1 de agosto, y ahí es donde todos podrían comenzar, para que nadie pueda obtener una ventaja el año siguiente, porque eso apesta. Tendría más sentido. Digamos, por ejemplo, que comienzas la temporada y sabes que tienes un coche malo, y simplemente puedes decir: ‘No me voy a molestar en desarrollar este coche y poner todo el dinero en el del próximo año y obtener así una ventaja’”, aseguró el corredor de Mercedes.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La respuesta de Verstappen a Hamilton

Por otra parte, Lewis Hamilton aprovechó el momento para agregar: “Nunca comenzamos tan pronto como ellos y se necesita cambiar, porque es por eso que se consigue un dominio durante tanto tiempo y se sigue permitiendo que ocurra. Ferrari estaba muy por delante y sucedió lo mismo. Igual pasó con Red Bull y Sebastián Vettel en el pasado. Empezaban antes, por lo que siempre están por delante”.

El medio antes mencionado fue en busca del corredor de Red Bull, Max Verstappen, quien no dudó en responder ante lo dicho por Hamilton: “No estábamos hablando de eso cuando (Hamilton) estaba ganando sus campeonatos. Así que no creo que debamos hacerlo ahora. La vida es casi siempre injusta, no sólo en la Fórmula 1. Muchas cosas en la vida son injustas, así que sólo tienes que vivir con eso”.