La proyección del documental La Gran Palestina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) generó una polémica de la que se hizo eco el propio presidente Javier Milei, que sostuvo que la casa de estudios local fomentaba el “terrorismo”.

Luego de un pedido de informe por parte del Ministerio de Capital Humano, el rector de la UNR, Franco Bartolacci pidió disculpas y adelantó acciones administrativas, tras lo cual hubo una advertencia del gremio Coad, que repudió el amedrentamiento de las autoridades nacionales y advirtió que no va a tolerar una “policía del pensamiento”.

La Gran Palestina (2025) es una película del cineasta mexicano Rafael Rangel en colaboración con el Movimiento de Resistencia Islámica y que cuenta desde la perspectiva palestina la guerra en Gaza. El miércoles 1º de julio en el aula 303 C de la Facultad de Humanidades y Artes se desarrolló una jornada donde fue proyectado el film y sumó el análisis de la licenciada en filosofía por la UNR Silvana Rabinovich, y el profesor de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Universidad Nacional de Rosario Federico Donner.

Luego de la actividad el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, publicó una carta dirigida a Franco Bartolacci en la que solicita “medidas administrativas necesarias a fin de evitar que se repita este repudiable accionar en la institución y que se imponga las sanciones que correspondan”.

Sobre este tuit se hizo eco el presidente Javier Milei y comentó: “La UNR y Propaganda Terrorista. Esperemos que Bartolacci nos brinde una explicación para semejante aberración en una Universidad Pública, salvo que él avale que la UNR es para fomentar el terrorismo”.

La respuesta del rector

Franco Bartolacci evitó dar declaraciones periodísticas, pero le respondió a Álvarez en menos de 24 horas, un texto que fue difundido por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Mediante una carta contó los pormenores de la jornada y adelantó las medidas que impuso como máxima autoridad de la Universidad Nacional de Rosario.

El también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguró: “Dicha proyección no contaba con autorización o aval institucional alguno por parte de la UNR”. De todas formas, Bartolacci planteó que “corresponden las disculpas por parte de nuestra institución a la comunidad judía argentina” y remarcó que se comunicaron con las autoridades de dicha comunidad.

Rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Además, Bartolacci sentenció: “La universidad es cuna de la diversidad de opiniones, de la circulación de ideas y del respeto a la expresión libre de su comunidad, pero no puede convalidar el accionar de organizaciones absolutamente contrario a los principios y valores que defendemos”.

Tras señalar la postura de la UNR, Bartolacci dio detalles del procedimiento que llevará adelante el área jurídica de la universidad para investigar a los responsables de la jornada pro-Palestina.

En este sentido, el rector de la UNR instruyó a sus representantes legales a “iniciar acciones que permitan determinar las responsabilidades del caso” y afirmó que notificó a la Facultad de Humanidades y Artes para que jornadas similares “no vuelvan a suceder”.

“La UNR pregona y actúa en defensa irrestricta de la igualdad, la libertad, la democracia y la paz en el mundo”, cerró Bartolacci en la carta dirigida a Alejandro Álvarez.

Asamblea de estudiantes y docentes de la UNR.

Policía del pensamiento

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) sentó postura sobre el tema: consideró “inadmisibles las maniobras de amedrentamiento” impulsadas por el presidente Javier Milei y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “Ambos funcionarios pretenden sancionar a docentes que llevaron a cabo una actividad de difusión para visibilizar el genocidio al pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel”.

También apuntó contra el rector, acusándolo de “plegarse a las intimidaciones” del gobierno nacional en lugar de “resguardar la libertad de expresión dentro de la comunidad que dirige”.

“Advertimos a las autoridades de la UNR, y en particular al rector, que la censura y la intervención del Área Jurídica de la Universidad para sancionar a compañeros no será tolerada. No aceptamos el ejercicio de ninguna policía del pensamiento”, dijo Coad.

Para el gremio, “condenar un genocidio constituye un mandato ético, político y de derechos humanos que debe abrazar la universidad pública en su totalidad. Defender los pilares de la democracia, el pluralismo y la libertad de expresión es una práctica cotidiana del cuerpo docente en sus espacios de lucha, gremiales y de deliberación”, indicaron.

En esa línea, destacaron que “el genocidio contra el pueblo palestino cuenta con el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e incluso diversos órganos de co-gobierno de la propia UNR se han expresado históricamente en repudio de la matanza”.

Desde la conducción de Coad manifestaron su total respaldo y solidaridad con los integrantes de la cátedra libre “Said-Fanon. Acercamientos a las sociedades del sur global”, quienes organizaron la actividad.

Fuente: El Ciudadano de Rosario

