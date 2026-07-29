La gira de despedida de Xuxa, titulada O Último Voo da Nave, no solo marcó el regreso de la icónica artista brasileña a los escenarios, sino que también generó un intenso debate por uno de los vestuarios utilizados durante su primera presentación en São Paulo.

El espectáculo, dirigido estéticamente por Michelly X y Jota Ferreira, apuesta por una propuesta visual que combina la nostalgia de las décadas de 1980 y 1990 con materiales y recursos de diseño contemporáneos. La producción incluye bodys con cristales, botas bucaneras, hombreras de gran tamaño, tocados teatrales y prendas inspiradas en la recordada estética espacial que caracterizó los programas infantiles de la cantante.

Sin embargo, uno de los atuendos llamó especialmente la atención de los usuarios en redes sociales. Se trató de un body dorado con un diseño de corte alto en la cadera que varios espectadores consideraron demasiado revelador, lo que generó una fuerte discusión entre seguidores y detractores de la artista.

El jugado vestuario de Xuxa (Foto: Instagram captura video @samueldiniz)

Otro de los looks que despertó comentarios fue un body plateado completamente cubierto de cristales, cuyo diseño también resaltó la figura de Xuxa, de 63 años, y recibió elogios por su estado físico.

Frente a la repercusión, la diseñadora Michelly X decidió responder públicamente. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, mostró la prenda en su taller mientras realizaba tareas de mantenimiento y aseguró que el diseño fue malinterpretado por quienes lo vieron desde el público o en imágenes difundidas en redes.

"Mucha gente dijo que era muy cavado. Miren el tamaño de esta ingle. Tiene más o menos diez centímetros de ancho. La ropa de los años 80 era mucho más finita. La mía mide el doble", explicó la vestuarista para desmentir las versiones que aseguraban que la cantante utilizaba un diseño tipo hilo dental.

Michelly X, reconocida en Brasil por trabajar con artistas como Ivete Sangalo y Paolla Oliveira, sostuvo además que el objetivo del vestuario fue mantener la esencia de la imagen clásica de Xuxa, pero adaptándola a las exigencias de un show actual, priorizando también la comodidad de la artista durante las coreografías.

Más allá de la controversia, el vestuario de O Último Voo da Nave se convirtió en uno de los principales atractivos de la gira, reafirmando el sello visual que acompañó a Xuxa durante su trayectoria y que sigue despertando interés entre distintas generaciones de seguidores.