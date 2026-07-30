La reaparición pública del sacerdote Alejandro Nicola, investigado por presuntos abusos sexuales contra menores, generó una fuerte polémica en Córdoba luego de que fuera visto participando de celebraciones religiosas en la Catedral de la capital provincial, pese a haber sido apartado preventivamente de sus funciones por el Arzobispado.

Nicola enfrenta una investigación judicial tras las denuncias presentadas por cinco familias que lo acusan de presuntos abusos contra niños vinculados al Jardín de Infantes Niño Dios, en Villa Carlos Paz, institución donde se desempeñaba como director y párroco.

En junio, el Arzobispado de Córdoba dispuso su apartamiento preventivo mientras avanza la causa judicial, aclarando en ese momento que la medida no implicaba un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal.

Sin embargo, durante los últimos días el sacerdote fue visto celebrando misas en la Catedral de Córdoba e incluso leyendo el Evangelio en una de las ceremonias, situación que provocó indignación entre familiares de los denunciantes y parte de la comunidad.

Una de las madres de las presuntas víctimas expresó públicamente su malestar y cuestionó la decisión de permitir que Nicola retomara actividades litúrgicas.

"La Iglesia protege", afirmó la mujer, al considerar que el sacerdote continúa ocupando espacios de exposición pública a pesar de las graves denuncias que pesan en su contra.

Además, sostuvo que volver a verlo oficiando ceremonias religiosas representa una situación revictimizante para las familias que impulsaron la denuncia y reclamó una mayor sensibilidad institucional frente al caso.

Los familiares aseguraron que, además del avance de la investigación judicial, esperan gestos concretos por parte de la Iglesia que acompañen a las presuntas víctimas y eviten situaciones que puedan interpretarse como un respaldo al sacerdote investigado.

La respuesta de la Iglesia

Tras la repercusión que generó la presencia de Nicola en la Catedral, las autoridades del templo difundieron un comunicado para explicar lo ocurrido.

El rector de la Catedral manifestó su cercanía con las personas afectadas por la investigación y reconoció el dolor que provocó la participación del sacerdote en las celebraciones.

Asimismo, indicó que su presencia respondió a un contexto específico y aseguró que la Iglesia mantiene su compromiso de acompañar a las presuntas víctimas, al tiempo que ratificó el respeto por las medidas preventivas dispuestas por el Arzobispado mientras la Justicia continúa con la investigación.