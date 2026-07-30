El sacerdote Alejandro Nicola, investigado por presuntos abusos sexuales contra cuatro menores, volvió a celebrar una misa en la Catedral de Córdoba y su reaparición pública generó una fuerte controversia. El religioso enfrenta una investigación judicial y otra canónica por denuncias vinculadas a hechos ocurridos cuando se desempeñaba como director del jardín de infantes Niño Dios, en Villa Carlos Paz.

La investigación sigue en curso

La causa comenzó en mayo de 2025 con la primera denuncia y, con el paso de los meses, se sumaron otras tres presentaciones. En total, la investigación reúne cuatro denuncias correspondientes a tres niñas y un niño. Hasta el momento, no existe una resolución judicial sobre el caso y la investigación continúa en etapa de instrucción. Paralelamente, la Iglesia lleva adelante un proceso canónico.

El video que reavivó la polémica

La controversia se desató luego de que feligreses difundieran imágenes en las que se observa a Nicola oficiando una misa en la Catedral de Córdoba. La viralización del video provocó cuestionamientos, ya que el sacerdote había sido apartado de la conducción del jardín de infantes tras conocerse las denuncias.

Qué respondió el Arzobispado

Ante la repercusión, el Arzobispado de Córdoba explicó que el sacerdote no tiene una suspensión canónica vigente, por lo que puede ejercer su ministerio mientras avanzan las investigaciones. En un comunicado, sostuvo que corresponde respetar el principio de inocencia y aclaró que la celebración de la misa no implicó incumplir ninguna norma eclesiástica. No obstante, informó que la Catedral actuará con "la máxima prudencia" respecto de futuras celebraciones públicas encabezadas por Nicola.