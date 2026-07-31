La clasificación de Boca Juniors a los octavos de final de la Copa Sudamericana tuvo un momento de máxima tensión durante la definición por penales. El protagonista fue el juvenil Tomás Aranda, quien desperdició la oportunidad de sellar la serie tras intentar picar su remate.

Con Boca cerca de cerrar la clasificación, Aranda, de 19 años, se hizo cargo del cuarto penal. El arquero de O'Higgins, Omar Carabalí, no se movió del centro del arco y logró contener el disparo.

La atajada dio paso a una escena que rápidamente se viralizó. Carabalí corrió hacia el juvenil de Boca y le festejó la acción en el rostro con gritos, insultos y gestos desafiantes.

Según registró la transmisión televisiva, el arquero le gritó: "Pendejo de mierda, la c... de tu madre. Acá no", mientras celebraba haber evitado el gol que habría definido la serie.

A pesar del golpe anímico, Boca todavía tenía una oportunidad más para cerrar la clasificación. Lautaro Blanco convirtió el penal decisivo, aseguró el pase del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena a los octavos de final y dejó sin efecto la provocación del arquero chileno.