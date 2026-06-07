La causa que investiga el grave choque ocurrido en la autopista Riccheri, protagonizado por una expolicía bonaerense, incorporó en las últimas horas un elemento que despertó fuerte repercusión pública. Se trata de una serie de publicaciones realizadas en redes sociales por una amiga de la acusada, cuyos mensajes generaron cuestionamientos y rechazo entre los usuarios.

Entre las expresiones difundidas, una de las que más polémica causó fue la frase “Portate mal y negá todo”, acompañada por otros mensajes de respaldo hacia la exintegrante de la fuerza de seguridad. Las publicaciones comenzaron a circular masivamente luego de que trascendieran detalles de la investigación judicial.

Uno de los últimos posteos de Janice Sochas tras el accidente. (Foto: @janicesochasok)

El siniestro ocurrió sobre la autopista Riccheri y derivó en una causa que busca determinar las responsabilidades de la conductora involucrada. A medida que avanza la investigación, los investigadores continúan reuniendo pruebas, testimonios y pericias para reconstruir con precisión la mecánica del hecho.

Los mensajes publicados por la amiga de la acusada fueron interpretados por numerosos usuarios como una muestra de apoyo incondicional en medio de una situación judicial compleja. La difusión de esos contenidos provocó una ola de comentarios críticos y reavivó el debate sobre la responsabilidad individual y el uso de las redes sociales en casos de alta sensibilidad pública.

Mientras tanto, la Justicia continúa analizando las circunstancias del choque y los resultados de las pericias realizadas. El expediente se encuentra en una etapa clave para determinar el grado de responsabilidad de la exagente y establecer si existieron agravantes en el hecho investigado.

El caso mantiene una fuerte repercusión mediática debido a la gravedad del siniestro y a la condición de expolicía de la principal involucrada. La aparición de estos posteos añadió un nuevo capítulo a una causa que sigue generando atención y debate en la opinión pública.

Por el momento, las autoridades judiciales no informaron si las publicaciones tendrán algún impacto procesal dentro del expediente. Sin embargo, los mensajes continúan siendo objeto de análisis y discusión mientras la investigación avanza.