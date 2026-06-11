Un hombre que era buscado por la Justicia fue recapturado este jueves en el departamento Capital durante un procedimiento realizado por efectivos de la División Policía Ciclística. El sujeto registraba un pedido de captura vigente luego de haber quebrantado el régimen de salidas transitorias mientras cumplía una condena por delitos contra la propiedad.

El procedimiento se desarrolló este jueves cuando efectivos policiales realizaban recorridas preventivas por la zona de avenida Rawson y calle Mitre. En ese contexto, los uniformados observaron a un hombre que se encontraba comercializando limones en la vía pública y decidieron entrevistarlo para identificarlo.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, el sujeto intentó evadir el control y alejarse rápidamente del lugar. Sin embargo, los uniformados lograron interceptarlo a pocos metros y procedieron a verificar sus datos personales.

Tras realizar las consultas correspondientes en los sistemas informáticos, los efectivos establecieron que se trataba de un sujeto de apellido Báez, de 27 años de edad, con domicilio en el Lote Hogar 26 del departamento Santa Lucía. La verificación también permitió determinar que el hombre se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo con la información oficial, Báez cumple una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos contra la propiedad. Durante la ejecución de esa pena había accedido al beneficio de salidas transitorias, aunque posteriormente incumplió las condiciones impuestas por la Justicia y no regresó al establecimiento penitenciario, situación que derivó en su condición de evadido y en la emisión de las medidas judiciales para su localización.

Una vez confirmada su identidad y la vigencia de los requerimientos judiciales, los efectivos concretaron su aprehensión y lo trasladaron a sede policial para cumplir con las actuaciones de rigor.

Posteriormente, el detenido quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal, organismo que intervino en el caso y dispuso las medidas correspondientes para su reintegro al Servicio Penitenciario Provincial.