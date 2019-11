Policía de Hong Kong advierte que protestas están fuera de control, pero niega toque de queda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La policía de Hong Kong advirtió hoy que los manifestantes prodemocráticos que han sumido a la ciudad china en el caos están "un paso más cerca del terrorismo", mientras en grandes universidades activistas se preparaban para nuevos choques con policías.



El vocero policial Tse Chun-chung negó que la fuerza haya recibido orden de aplicar un toque de queda el fin de semana, luego de que un portal de noticias chino eliminara un tuit en el que había afirmado que autoridades estaban considerando esa medida.



Tse afirmó que la noticia era "falsa", que un toque de queda solo puede ser decretado por la jefa de gobierno local, Carrie Lam, y que por ello "la policía no está en posición de hacer comentarios" al respecto.



"La fuerza ciertamente está capacitada y determinada a controlar la agitación social en este momento", señaló Tse.



Las protestas en Hong Kong comenzaron hace cinco meses, y esta semana se extendieron por primera vez a las universidades del territorio semiautónomo chino.



Con un lenguaje inusualmente duro, el vocero Tse dijo que estudiantes prodemocráticos estaban convirtiendo las universidades en "fábricas de armas" y "semilleros" de delitos.



"Sus acciones están un paso más cerca del terrorismo", señaló.



Agregó que la violencia que estalló esta semana en la Universidad China de Hong Kong se está extendiendo a otras "como una célula cancerígena", y mencionó específicamente a la Universidad de Hong Kong y a la Universidad Bautista.



En tanto, residentes de la urbe financiera de 7,5 millones de habitantes soportaron hoy el cuarto día consecutivo de caos de tránsito por el corte de calles y de vías de trenes por parte de los manifestantes.



La policía dijo que manifestantes les arrojaron varias flechas cerca de la Universidad Politécnica de Hong Kong.



Ningún agente resultó herido, y seis flechas fueron incautadas en el lugar, agregó la policía.



El distrito Central, la zona de las instituciones financieras y las tiendas y hoteles de lujo, fue virtualmente tomado por los manifestantes al mediodía, como lo ha sido desde el lunes pasado.



Los activistas desparramaron miles de piedras y ladrillos y otros objetos en las calles para bloquear el paso de los vehículos, informó la cadena CNN.



La Junta de Educación extendió hoy hasta el lunes la suspensión de clases en jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias.



La Universidad China de Hong Kong suspendió hoy las clases por lo que queda del año, mientras que varias otras cancelaron las presenciales y pidieron a sus estudiantes estudiar por la modalidad online.



Estudiantes que permanecen atrincherados en la Universidad China, donde esta semana lanzaron más de 400 bombas molotov a la policía, talaron hoy árboles con motosierras y cortaron con ellos calles aledañas en preparación de posibles choques con la policía.



La fuerza no estaba interviniendo.



Las protestas comenzaron en junio a raíz de un proyecto de ley de extradición a China continental.



Beijing administra la ciudad bajo un modelo conocido como "un país, dos sistemas", que concede a los hongkoneses libertades que no existen en otras partes de China, desde la devolución de la ex colonia británica, en 1997.



Pero con el tiempo ha ido creciendo un fuerte descontento ante señales de que Beijing quiere mermar esas libertades.



Los manifestantes han presentado una lista de exigencias, como la renuncia de Lam, sufragio universal e investigación de abusos policiales.