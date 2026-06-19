La rápida intervención de un efectivo policial que se encontraba fuera de servicio permitió frustrar un robo domiciliario durante la tarde de este jueves. El cabo Ezequiel Leiva persiguió y aprehendió a un adolescente de 16 años que escapó con un termotanque eléctrico que acababa de sustraer tras ingresar por la fuerza a una vivienda.

Según informaron fuentes policiales, el episodio comenzó cuando el cabo Leiva, quien se encontraba franco de servicio en las inmediaciones de su domicilio, escuchó los pedidos de auxilio de vecinos que alertaron sobre un delincuente que huía con un objeto de gran tamaño luego de cometer un robo.

Ante esa situación, el uniformado inició una persecución a pie por el interior de los barrios cercanos. Tras recorrer varias cuadras, logró interceptar al sospechoso, quien trasladaba consigo un termotanque eléctrico que, de acuerdo con la investigación preliminar, había sido sustraído minutos antes de una vivienda a la que ingresó luego de violentar sus accesos utilizando elementos idóneos.

Una vez concretada la aprehensión, varios vecinos del sector reconocieron al joven y se acercaron al lugar. En ese momento se produjo una situación de tensión, ya que algunas personas agredieron físicamente al menor. Frente a ese escenario, el cabo Leiva intervino para resguardar la integridad del adolescente y evitar que la situación escalara en vilencia, hasta la llegada de un móvil policial.

Minutos después arribó personal de la Comisaría 17ª, cuyos efectivos recibieron al detenido y continuaron con las actuaciones de rigor. El sospechoso fue identificado y se trataba de un menor de 16 años, conocido en la zona por antecedentes de hechos similares, según indicaron fuentes de la investigación y vecinos.

Durante el procedimiento también se logró el secuestro del termotanque eléctrico sustraído, que quedó a disposición de la Justicia para ser restituido a su propietario una vez cumplidos los trámites correspondientes. Además, los efectivos incautaron diversas herramientas que habrían sido utilizadas para violentar el ingreso a la vivienda y concretar el robo.

Las actuaciones quedaron bajo la órbita del Juzgado de Menores de turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes respecto del adolescente involucrado.