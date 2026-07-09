Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) abatió a uno de los dos delincuentes que intentaron asaltarlo cuando llegaba junto a su esposa a su vivienda de Gerli, en el partido bonaerense de Avellaneda. El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Justicia, que en principio considera que el hombre habría actuado en legítima defensa.

El hecho ocurrió este miércoles y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 de Avellaneda. Las imágenes muestran cómo la pareja fue sorprendida por dos motochorros apenas descendía del vehículo para ingresar a su domicilio.

Las amenazas y la reacción del expolicía

Según se observa en un video, uno de los delincuentes exigió el dinero mientras lanzaba una amenaza: "No te hagas matar por plata". En medio del intento de robo, su cómplice fue aún más violento y le dijo: "Dale un tiro".

La mujer forcejeó con uno de los asaltantes y se resistió a entregar la cartera. Luego, el ladrón amenazó al expolicía con lastimar a su esposa: "Te la lastimo".

En ese momento, el hombre logró sacar el arma que su esposa llevaba oculta entre la ropa y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en uno de los atacantes, que intentó escapar corriendo, pero cayó muerto pocos metros más adelante. Tras el enfrentamiento, el expolicía exclamó: "Ya lo bajé".

La investigación del caso

Efectivos de la Comisaría 6ª de Gerli llegaron al lugar tras un llamado al 911 y encontraron al delincuente sin vida sobre la vía pública. Junto al cuerpo, los peritos secuestraron una réplica metálica de una pistola calibre 9 milímetros que, según la investigación, habría sido utilizada durante el intento de robo.

El dueño de la vivienda, identificado con las iniciales V. J. C., de 71 años, declaró que actuó para defenderse y proteger a su esposa durante el asalto. Mientras tanto, el segundo motochorro logró escapar en motocicleta hacia el partido de Lanús y continúa siendo intensamente buscado por la Policía.

La Justicia intenta reconstruir con precisión la secuencia del hecho y, de acuerdo con las primeras actuaciones, no prevé imputar al policía retirado mientras avanza la investigación sobre el presunto caso de legítima defensa.