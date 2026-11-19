El agente Emmanuel Ortiz, integrante de la Policía Comunal de Rivadavia, protagonizó un heroico rescate en San Juan este jueves 19 de noviembre de 2026 al arrojarse a un canal para salvar a un perro. El efectivo policial se encontraba realizando recorridas de prevención de rutina cuando advirtió la dramática situación en la vía pública y decidió intervenir de inmediato para evitar que el animal muriera ahogado.

El episodio tuvo lugar en el canal que corre paralelo a la avenida Ignacio de la Roza, precisamente a la altura de la Universidad Católica de Cuyo. En ese sector, un ciudadano alertó mediante señas al personal policial sobre la presencia de un can de gran tamaño que había caído al cauce y era arrastrado con violencia por el agua, la cual bajaba con un importante caudal y casi al límite de su capacidad.

Antes del arribo de la patrulla, un grupo de alumnos de un establecimiento educativo ubicado en las inmediaciones había intentado sacar al animal por sus propios medios, pero todos los esfuerzos resultaron sin éxito debido a la peligrosidad del entorno. Frente al inminente peligro de vida que corría la mascota, el agente Emmanuel Ortiz dejó sus pertenencias dentro del móvil policial y se lanzó sin dudarlo al interior del canal.

La fuerte corriente del agua arrastró al efectivo de la Policía de San Juan unos 50 metros a lo largo del cauce, hasta que finalmente logró alcanzar al perro y ponerlo a salvo fuera del agua. Tras el arriesgado operativo en Rivadavia, tanto el agente Emmanuel Ortiz como el animal lograron salir del canal en buen estado y sin sufrir ningún tipo de lesiones.