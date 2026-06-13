Efectivos policiales de la Subcomisaría Cipolletti asistieron el nacimiento de una bebé en un domicilio del barrio San Cayetano, en Chimbas, en una intervención que permitió que tanto la madre como la recién nacida llegaran en buen estado de salud al hospital.

El procedimiento se inició cuando los uniformados fueron comisionados al lugar y se entrevistaron con una mujer de 48 años, suegra de la parturienta, quien alertó sobre la situación.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron a una joven de 25 años en pleno trabajo de parto, por lo que actuaron de inmediato para asistirla.

El sargento Pablo Daniel Luján, junto a los agentes Emanuel Sarmiento y Ariel Leiva, colaboraron en el nacimiento de la bebé y brindaron contención a la madre hasta la llegada de la ambulancia interna 113.

Posteriormente, la médica Sabrina Ortega y la enfermera Samanta Simoncelli completaron la asistencia y dispusieron el traslado de ambas al Hospital Dr. Guillermo Rawson para los controles correspondientes.

Gracias a la rápida intervención y al trabajo coordinado, tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado de salud.