El oficial ayudante Salinas Nahuel y el agente Pelayes Emanuel asistieron a un nene de 12 años que no podia respirar en Chimbas. Los efectivos acudieron tras un aviso de Trueno Halcon hacia Villa Union, sobre calle Juan Jose Paso, donde un hombre de 37 años pidio ayuda urgente por su hijo con retraso madurativo.

Al entrar a la vivienda, los uniformados vieron que el menor no reaccionaba ante preguntas ni estimulos, por lo que aplicaron maniobras de primeros auxilios de inmediato. Luego subieron al chico junto a su padre al movil policial para llevarlo al centro de salud Baez Laspiur, el mas cercano a la zona.

Durante el traslado, al circular por calle 25 de Mayo antes de Salta, los efectivos lograron estabilizar al nene que tambien habria atravesado una crisis de nervios. Finalmente lo derivaron al Hospital Rawson para que reciba una evaluacion medica mas profunda y quede bajo cuidado profesional.

La intervencion rapida de los policias resulto clave para que el menor pudiera ser atendido a tiempo y recuperara la estabilidad tras el episodio respiratorio.