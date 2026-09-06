Policías de Rawson salvaron la vida a un bebé de nueve meses que se ahogaba

Momento de desesperación se vivió en las inmediaciones de Esmeralda y Aguilar, en el Barrio Soeva, dentro del departamento de Rawson. Eran las 22:03 cuando una mujer de 32 años arribó de urgencia a la Comisaría 25ª con su hijo de 9 meses en brazos. El pequeño presentaba una grave dificultad respiratoria producto de un ahogamiento con flemas.

La emergencia coincidió de manera exacta con el relevo del personal policial. El Oficial Ayudante Romero Luciano se encontraba tomando el servicio que le entregaba el Oficial Ayudante Idemi Marcos. En ese mismo instante compartían el espacio el Cabo Ríos Franco, chofer de la patrulla entrante, y la Agente Illanes María, quien asumía las tareas de escribiente. Asimismo, el jefe de patrulla saliente, Agente Órdenes Luciano, estaba presente en la dependencia junto al Cabo Carrasco Kevin, calabocero saliente.

Fante la crítica situación, los uniformados activaron de inmediato el protocolo de contención e intervención. Fue el Cabo Carrasco Kevin quien tomó al menor entre sus manos y procedió a realizarle de forma directa las maniobras de primeros auxilios orientadas a desobstruir las vías aéreas. En simultáneo, los demás integrantes de la guardia se encargaron de acompañar y calmar a los padres, al tiempo que notificaban el suceso por el equipo de comunicaciones para solicitar asistencia médica.

El trabajo coordinado de la guardia permitió desobstruir el conducto respiratorio del niño y lograr su estabilización antes de la llegada de la ayuda profesional. Minutos más tarde arribó a la comisaría el Interno 112 de la ambulancia. La profesional a cargo, Dra. Aguilera Carolina (MP 6022), realizó la revisión médica correspondiente al lactante e inspeccionó sus signos vitales. Tras la evaluación general, la especialista constató la franca recuperación del menor y determinó que no resultaba necesario realizar un traslado a un centro hospitalario.