La Policía de San Juan incorporó nuevos efectivos capacitados en Caballería luego de completar una formación especializada que se extendió durante tres semanas. El entrenamiento combinó contenidos teóricos y prácticos y tuvo como objetivo incorporar nuevas herramientas para el desempeño de los agentes.

La capacitación forma parte de las instancias de formación destinadas a fortalecer las capacidades del personal policial y ampliar sus conocimientos en áreas específicas. En este caso, los efectivos atravesaron un proceso que incluyó tanto conocimientos técnicos como prácticas vinculadas con el trabajo a caballo.

Tres semanas de entrenamiento

Durante las tres semanas de formación, los participantes desarrollaron contenidos teóricos y actividades prácticas. La propuesta buscó que los efectivos pudieran incorporar herramientas específicas y trasladar esos conocimientos al trabajo operativo.

La capacitación en Caballería requiere una preparación particular, debido a las características de las tareas que desarrollan los agentes y a la necesidad de combinar el manejo del animal con los procedimientos propios de la actividad policial.

Formación para fortalecer el trabajo policial

Desde el área de Seguridad destacaron la importancia de mantener instancias de capacitación para el personal, con propuestas que permitan ampliar y actualizar las herramientas disponibles para los efectivos.

La finalización de esta nueva formación suma personal preparado específicamente en Caballería y se incorpora al proceso de entrenamiento continuo de la Policía de San Juan.

La iniciativa apunta así a fortalecer la preparación de los agentes mediante experiencias que combinan conocimientos teóricos y prácticas específicas, con el objetivo de mejorar sus capacidades para las tareas que deberán desarrollar en el ámbito policial.